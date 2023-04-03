Война войной, а красота по расписанию: как бьюти-волонтеры поддерживают людей, переживших оккупацию

Команда мастеров бесплатно делает стрижки, массаж, маникюр и другие процедуры по уходу

Команда мастеров бьюти-индустрии во главе с визажистом Ольгой Белицкой почти год ездит на освобожденные территории, поддерживает людей и перезаряжает их психологически. Бесплатные маникюр, стрижки, массаж, коррекцию и покраску бровей и другие процедуры по уходу уже успели оценить жители Киевщины, Харьковщины, Херсонщины и Черниговщины.

Отзывались незнакомые мастера

Основательница инициативы Ольга Белицкая после деоккупации Киевской области спросила себя, чем она может быть полезна людям, которые пережили ужасы оккупации. И ответ не заставил себя ждать. Ольга решила делать то, что умеет лучше всего – бьюти-процедуры. Идею киевлянки поддержали знакомые мастера.

"Я сделала сторителинг в инстаграме, мне было очень страшно, переживала, как отреагируют люди вообще на такой запрос, вдруг скажут: "Ты больная, куда ты собралась, там домов нет, а ты будешь ехать наводить красоту", – вспоминает первые шаги и волнения Ольга. – Но оказалось наоборот. Очень многие люди поддержали эту идею".

И уже в конце мая состоялась первая поездка в санаторий Ирпеня, где жили оставшиеся без дома люди. К работе присоединились 12 специалистов: и знакомые Ольги, и на тот момент незнакомые люди "из интернета".

Импровизированный салон красоты под открытым небом

"Мы приехали в этот санаторий и устроили такой импровизированный салон красоты прямо на въезде. Для местных жителей тогда это было прям нечто такое, знаете ли, очень необычное, – рассказывает Ольга. – Во-первых – это бесплатные услуги, во-вторых – там находились люди, у которых сгорели дома, и для них было очень приятно, что кто-то приехал их поддержать и уделить им внимание".

Ольга Белицкая собрала команду мастеров-волонтеров

Киевлянка рассказывает, что они перезнакомились с людьми и затем организовали для местных гуманитарную помощь: микроволновые печи, стиральные машинки, чайники и многое другое.

Каждый понедельник – день процедур по уходу

Сейчас бьюти-команда состоит из 30 постоянных членов — опытных мастеров. В обычной жизни эти люди – владельцы салонов красоты, работники известных фирм. Но, по словам Ольги, на локации топовые специалисты могут исполнять обязанности администратора: вести списки или приносить кофе.

Команда бьюти-мастеров

Почти год еженедельно волонтеры красоты создают маленький праздник для жителей освобожденных сел.

"Поднимаем настроение", — говорят мастера

"Мы такие, знаете, как цыганский табор, заезжаем, врубаем музыку, все там что-то копошатся, танцуют, – говорит волонтер, – Ты же еще и настроение везешь, должен зарядить людей".

За один визит волонтеры обслуживают до 50 клиентов

Для поддержки украинцев и украинок мастера команды освободили в своем рабочем графике понедельники. И теперь каждый понедельник – это день процедур по уходу, откровенных рассказов и психологической разгрузки. Своеобразная терапия.

В среднем за один такой визит волонтеры обслуживают 50 клиентов. По информации Ольги, за все время существования команды они уделили внимание более 1500 человек.

Клиентами мастеров-волонтеров уже стали 1500 человек

С самого начала поиском населенных пунктов и организацией поездок занимается руководитель команды: ищет контакты глав общин, договаривается о визите, согласовывает локацию и просит максимально распространить информацию среди людей. Где только ни были мастера, обслуживали людей даже в Волчанском районе, недалеко от границы с россией. А недавно посетили переселенцев в Виннице.

Сегодня о бьюти-волонтёрах уже многие слышали, поэтому неудивительно, что мастерам поступают звонки с приглашениями и в другие освобожденные общины.

"У нас нет финансирования, несмотря на то, что мы уже общественная организация. Пока у нас нет грантов. И, честно, не хватает мне времени и рук, чтобы заняться этим вопросом", — говорит Ольга.

Донаты и собственные средства – так мастера покрывают расходы на горючее, расходные материалы и инструменты для работы. Деньги собирают своими силами через социальные сети.

"Помогают наши подписчики, друзья, родители. Например, мы поехали в Винницу половину расходов на дорогу покрыли из донатов, половину — за свой счет", — делится наша собеседница.

Свою помощь команде предлагают и салоны красоты, и косметические бренды.

Благодаря помощи друзей из Штатов, которые организовали фандрейзинг и собрали средства на покупку генератора, волонтеры стабильно работали даже во времена блэкаутов. А один украинский бренд выделил команде целую коробку материалов для бровей.

"Мы не психотерапевты, но как мастера выслушиваем всегда"

Аудиторией команды являются пострадавшие от рук россиян жители населенных пунктов: где осуществлялось моральное давление, физическое насилие, где много разрушений. Там, где в этом наибольшая необходимость.

"Люди с самого начала рассказывали очень многое, и в первые разы мы не были к этому психологически готовы. Мы не психотерапевты, но как мастера выслушиваем всегда, – говорит визажистка. – После первых наших поездок нас все спрашивали: "Как ваша "кукуха" вообще? Как вы все это вывозите". От этих всех историй волосы вставали дыбом".

Ольга говорит, что от увиденного также становится жутко, населенные пункты изуродованы: "Большинство видит Бучу, Ирпень, Бородянку, то есть города или поселки городского типа. Этого не показывают, об этом мало говорят, но села очень разбиты. Там стояли российские войска, оккупанты ходили по домам, пытали людей, издевались".

Но люди не отчаялись, не стали жестокими. Напротив, приветливо встречают гостей и в течение дня подкармливают команду кто чем: несут фрукты и овощи, из погребов достают консервацию, лепят вареники и готовят разные блюда.

Бьюти-процедуры – это и психологическая поддержка

Ольга говорит, что и между собой люди в селах дружат и охотно помогают друг другу: "Если нужно было летом волосы покрасить, а не было воды или негде было смывать, то женщины с собой тазики приносили и держали друг другу баклаги с водой, чтобы смыть ту краску, или вообще бежали домой. Пытаются идти навстречу, чтобы сделать это общее дело".