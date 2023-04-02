Годовщина освобождения Киевщины и Черниговщины: в сети вспоминают преступления окупантов (фото)

Враги издевались над гражданским населением

В Украине идет второй год после начала полномасштабного вторжения. Киевщина и Черниговщина год назад приходили в себя от российского нашествия — территории отмечают год освобождения и вспоминают преступления оккупантов.

Об этом напомнил Генштаб ВСУ. Военные поделились многочисленными фотографиями сгоревшей техники россиян. В Киевской области после деоккупации нашли 1374 тела погибших украинцев. 280 – до сих пор пропали без вести. В Черниговской области зафиксировано 427 эпизодов потерь человека или нарушения прав.

Но кроме Бучи, жестокие кадры из которой прогремели на весь мир, была и трагедия на Житомирской трассе, по которой многие пытались выбраться из Киева. О ней напомнил Игорь Захаренко, знакомые которого сняли все, что происходило с дрона.

"Движется колонна гражданских, россияне ее обстреливают. В белом авто пробито колесо (потом мы узнаем, что мать закрыла собой ребенка и погибла на месте). Мужчина (наш знакомый, работник туристической фирмы) выскакивает из авто и поднимает руки. Но его расстреливают... Российский солдат из танка бежит к автомобилю, подходят и другие. Там, куда отвели женщину с ребенком, были российские позиции, на которых нашли много изуродованных и сожженных тел.

Кадр с видео, снятого после трагедии на Житомирской трассе

Российские военные уводят женщину с ребенком от машины

На Черниговщине одним из самых вопиющих преступлений оккупантов стало содержание 360 человек в подвале в селе Ягодное. Месяц пленники провели в застенках, включая маленьких детей и пожилых людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как возрождается Буча — небольшой город на Киевщине, ставший известным миру благодаря преступлениям оккупантов. На многих табличках на кладбище до сих пор не имена, а номера неопознанных тел.