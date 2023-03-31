"Людям, выходившим из пыточных, было запрещено обращаться к врачам": история массажиста из Херсона

Опытный массажист из Херсона восстанавливал людей после российских пыточных, а после деоккупации города направил свое умение на реабилитацию украинских защитников

Херсонец Юрий – массажист с 16-летним стажем. Окончил Херсонский базовый медицинский колледж по специализации фельдшер-акушер скорой помощи. Прошел ряд курсов по массажу. В настоящее время ведет частную практику в собственной массажной студии.

В Херсоне встретил оккупацию, несмотря на прессинг со стороны россиян, там и оставался все время, помогал людям.

По словам мужчины, они понимали, что все это может затянуться надолго, но уезжать не собирались, хотели быть полезными на месте в сложившихся обстоятельствах.

"Город должен жить. Мы должны показывать, что нас так просто отсюда не выгнать. Если бы многие выехали, и мы в том числе, это было бы похоже на то, что нас можно просто так оставить без всего того, что мы накапливали, без наших убеждений, наших устоявшихся традиций. Это было бы не очень патриотично. Именно по этой причине и остались", – говорит наш собеседник.

Затягивали простынями ребра

Транспортное сообщение было нарушено, и из пригорода, где проживает Юрий, добраться до студии было тяжело. Поэтому после оккупации он впервые вышел на работу через 2-3 месяца. Начал с лечебных массажей, расслабляющих массажей, но впоследствии это перешло в русло реабилитации. Херсонец начал делать акцент на физическое и психологическое восстановление, работать с психосоматическими проявлениями и устранять последствия психологических травм, проявляющихся на теле.

"Многие мои клиенты и их родные побывали в российских пыточных. Людям, выходившим оттуда, было запрещено обращаться к врачам, хотя бы по той причине, чтобы они не смогли снять ушибы и зафиксировать полученные там синяки", — говорит массажист.

Первый опыт реабилитации произошел с мужем клиентки, которого держали десять дней в плену. Он не мог попасть в больницу, поэтому семья обратилась к Юрию. Это был конец мая.

"Самые распространенные проблемы, с которыми приходили люди, — ушибы, синяки, гематомы. Делал массаж на отток, чтобы улучшить кровообращение вокруг гематомы, — рассказывает херсонец. — В Херсоне были большие проблемы с лекарствами, даже каких-то элементарных растирок или мазей от гематом, негде было взять".

Своей давней клиентке, волонтеру, пробывшей две недели в пыточной, Юрий лечил сломанное ребро. "Затягивали подручными средствами, простынями, как-то пытались фиксировать. Слава Богу, все заросло нормально. После деоккупации она сделала рентген, отработали достаточно продуктивно", – рассказывает мужчина. По его словам, некоторые люди обращались в медучреждения с переломами и вывихами, но с ними потом имели долгие разговоры люди из ФСБ и подобных структур.

Многие просидели в подвалах, с постоянным страхом и стрессами, и это отразилось на моральном состоянии людей.

Юрий говорит, что работа с психосоматическими проявлениями в основном направлена на расслабление шейно-воротниковой зоны.

"Основная задача – успокоить человека, сделать ему легкий массаж, разогнать накопившиеся застои. И, конечно, важна атмосфера – ароматическая свеча, чай, кофе после массажа", – рассказывает херсонец.

В оккупации надо было выживать, поэтому фиксированной цены, по словам Юрия, на его услуги по восстановлению не было. Кто платил полную сумму, кто долю. Были случаи, когда люди приносили двадцать яиц, 30 кг картофеля. Чем могли, тем и рассчитывались.

Людей похищали средь бела дня

"Клиенты после плена приходят похудевшие, избитые, с синяками под глазами, разбитыми губами, были даже случаи надрыва уха. На это страшно смотреть, а пережить, я думаю, все это просто ужасно", – делится Юрий.

Освободившиеся из плена люди рассказывали на сеансах массажа ужасные истории.

Почти все говорили, что спали на картоне в одной камере, где было 5-7 человек, включая и девушек, и парней. Некоторые рассказывали, что спали совсем голыми, – рассказывает услышанное Юрий, – некоторых по три-четыре дня не кормили, а если кормили, это была просто какая-то запаренная гречка, ни о каких вилках и ложках речи не шло. Людям давали пластиковые стаканы, которыми они брали эту гречку и ели".

Юрий отмечает, что людей похищали средь бела дня: на его глазах люди в военной форме забрали девушку просто из-за того, что она достала из сумки телефон, чтобы ответить на звонок. Не вернулся домой клиент Юрия после процедуры. Впоследствии его нашли в пыточной, где он находился более недели.

Херсонец и сам не раз сталкивался с россиянами. Однажды к нему пришли военные и сказали, что им нужны учителя и медики. Дали 4 часа, чтобы подумать и озвучить утвердительный ответ. Тогда семья собрала вещи и выехала из пригорода в Херсон, спряталась в массажной студии.

За время оккупации Юрий на три недели приостанавливал свою работу. По его словам, у входа в студию некоторое время дежурили военные.

Произошло это после визита новой клиентки, желавшей рассчитаться рублями. Тогда приехали люди в форме и проводили беседу о переходе на российские стандарты налогообложения, расчете рублями и оформлении российского паспорта.

Общие массажи, скраб для защитников

"11 числа деоккупировали Херсон. Мы с женой пошли на площадь приветствовать наших военных. И я услышал голос одного из своих клиентов, который сразу пошел в ВСУ и одним из первых вошел в Херсон. Он спросил меня: "А массаж еще в Херсоне делают?" – вспоминает Юрий.

После этой встречи херсонец начал работать с нашими бойцами: делает защитникам общие массажи и скрабирование тела. По словам массажиста, военные утомлены из-за постоянных нагрузок, но настроены позитивно. Бронежилеты перекрывают кровоток шеи, плечевого отдела, тяжелая экипировка также отражается на общем состоянии.

Юрий делится: "Когда ребята спрашивают: "Сколько мы должны?" — я отвечаю: "Вы нам должны победу, поэтому работайте над этим, а мы уже будем работать над тем, чтобы немного улучшить ваше самочувствие и настроение".