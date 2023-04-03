Повернуті з полону не можуть звільнитися з військової служби: як розв'язати цю проблему

Понад 70 організацій вимагають у парламенту невідкладно розглянути законопроєкт №8061

У Верховній Раді вже більше пів року не розглядається законопроєкт №8061. Його мета — надати особам, що були повернуті з полону, право на звільнення з військової служби та відстрочку від призову під час мобілізації.

Проєкт був рекомендований Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, отримав позитивні висновки та підтримку Міністерства оборони України. Його прийняття є нагальною потребою для військовослужбовців та військовослужбовиць. Проте, народні депутати відкладають його розгляд у сесійній залі з листопада.

Всього за рік війни відбулося 38 обмінів полоненими, завдяки чому 1800 захисників повернулися додому. Суспільство вкотре було свідком того, в якому фізичному та психологічному стані повертаються з полону українські військові. Чи вони готові знову взяти в руки зброю або хочуть бути з родиною та проходити реабілітацію — це питання особистого вибору. Проте законодавство не надає можливості обрати свій шлях.

Тепер, понад 70 організацій вимагають у парламенту невідкладно розглянути законопроєкт №8061. Окрім того, на підтримку проєкту вже зареєстрована та збирає підписи петиція.

"Наразі законодавство не враховує морально-психологічний стан звільнених з полону і подальшу спроможність виконувати службові обов’язки. Військові після обстеження та реабілітації зобов'язані повертатися на службу. Це суперечить міжнародним нормам. За Женевською конвенцією репатрійовані особи не залучаються до військової служби", — написано у зверненні.

Чому законопроєкт №8061 є таким важливим?

Під час утримання в полоні військові часто піддаються фізичним та психологічним тортурам, що призводить до порушення їхнього здоров'я.

Поранення, травми, недоліки в харчуванні, медичній допомозі, а також загальна слабкість та виснаженість від тривалого перебування в непридатних умовах — те, з чим стикаються полонені. У жінок, для прикладу, з’являються гінекологічні та гормональні проблеми, які потребують довготривалого лікування.

Ба більше, після травматичних подій військові відчувають сильний страх та втрату контролю над ситуацією. Саме тому у них розвивається посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія та інші психічні проблеми, що пов'язані з досвідом полону.

Прийнявши закон, звільнені військовополонені матимуть можливість повернутися до мирного життя та професійного розвитку без втрати своїх прав та можливостей. Законопроєкт є проявом поваги та підтримки до людей, які ризикували своїм життям, захищаючи національну безпеку та територіальну цілісність України.

Це потребує уваги, адже військові можуть стикатися зі зневірою в державній владі, байдужістю громадськості та соціальною ізоляцією.