Что делать, если военные не получают выплаты: адвокат рассказал, куда обращаться

Подобные ситуации случаются в основном из-за технических ошибок

В Украине нередко случается ситуация, когда военнослужащие не получают обещанных государством выплат, и в таком случае ждать пока ситуация решится сама по себе не стоит.

Как рассказал адвокат Дмитрий Йовдий, задержки в выплатах могут быть очень длительными и зачастую они являются следствием технических ошибок, так как в бюджете деньги есть и они исправно перечисляются.

Он отметил, что задержки часто возникают после того, как военнослужащего переводят из одной воинской части в другую. В таких случая сбой может случиться на уровне бухгалтерии.

Может также возникнуть ситуация, когда одна воинская часть получает в свое распоряжение денежное обеспечение другой, и в таком случае проблема может возникнуть у группы военнослужащих.

"Как правило, часто теряются данные и очень много времени уходит на выяснение обстоятельств. В большинстве таких ситуаций следует просто держать нормальную коммуникацию. Необходимо напоминать о себе бухгалтерии, заместителю командира по финансовой части. Как правило, все решается", — говорит Йовдий.

В самых крайних случаях необходимо обратиться на горячую линию Минобороны (0 800 500 442), однако адвокат говорит, что в его практике все решалось через коммуникацию с бухгалтерией.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым военнослужащим могут вернуть доплаты в размере 30 тысяч гривен.