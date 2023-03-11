Перенести столицу Украины и запретить TiKTok: 10 забавных петиций на сайте президента

Люди даже пытаются в петициях обосновать важность длинных бород

Электронные петиции в Украине в последнее время регистрируют с просьбой наградить воинов или даже самого Валерия Залужного. Также немало шума подняла петиция о переименовании россии в Московию, которая набрала 25 тысяч подписей и президент Зеленский даже передал ее на "проработку" премьеру Шмыгалю.

Однако среди хороших инициатив есть немалое количество забавных или странных просьб, которое не исчерпывается – люди каждый раз просят поддержать достаточно оригинальные идеи, а зачастую и абсурдные. Мы собрали 10 самых свежих, которые доступны на сайте электронных петиций.

К примеру, дизайнер искренне просит улучшить функционал сайта. Он призывает не "заставлять плакать дизайнеров и простых граждан Украины".

Часто встречаются петиции с просьбой сделать что-то с макрофинансовыми учреждениями, где люди берут быстрые кредиты и затем вынуждены платить сумасшедшие проценты. Здесь автор хочет, чтобы государство расплачивалось за отсутствие чей-то финансовой грамотности.

Андрей хочет, чтобы столицу Украины перенесли в поселок Луч Николаевской области. Собственно, после того, как его отстроят после нанесенных оккупантами разрушений.

Петр Владимирович решил объявить войну TikTok в Украине. Просит заблокировать соцсеть без особых пояснений. С другой стороны, при блокировке у людей действительно появится больше свободного времени.

Тот же Петр Владимирович продолжает борьбу за чистоту украинского Интернета и просит запретить порнографические сайты. "Искореним дьявола из нашего общества", — резюмирует мужчина.

Российское агрессивное движение "ЧВК "Редан"" наделало в Украине шума. В украинцев есть разные мнения по этому поводу. Автор петиции даже прописал размер штрафов для родителей и взрослых участников движения.

Здесь все просто. Английский язык просят ввести как второй государственный. Автор хочет лучшего будущего для Украины.

Заголовок петиции отличается лаконичностью. Под "Давно пора" скрывается просьба о присвоении генералу Валерию Залужному высшей государственной награды, которая вообще есть в Украине. На самом деле, подобных петиций с просьбой отметить наградой главнокомандующего ВСУ достаточно много.

Украинские мужчины хотят свой "Международный мужской день" и выходной соответственно. На 19 ноября в мире тоже выпадает Международный день мужчин, но выходной никто не устраивает. Автор отмечает то, что в Украине равное общество, поэтому его пол тоже заслуживает нерабочего дня.

Автор Илья Илюшенко решил зарегистрировать отдельную петицию, чтобы просто "дополнить разумное мнение". Он считает, что в армии нужно разрешить носить большие бороды, чтобы запугивать врагов. Приводит пример древних славян, пользовавшихся такой практикой. Пишет, что не брились даже женщины. Что в контексте петиции наталкивает на мысль, что женщины тогда тоже носили бороды для устрашения врагов.

Кроме этих петиций, мы увидели еще несколько интересных, которые стоит отметить в завершение. Так граждане просят ввести отдельную форму для работников ТЦК, перенести 8 марта на 1 марта и сделать его Праздником весны, чтобы "учесть интересы большего количества граждан", а также просят предоставить искусственному интеллекту гражданские права на уровне с людьми.

Напомним, ранее больше, чем достаточно голосов набрала петиция с просьбой вернуть выплаты украинским военным. Также Зеленский ответил на петиции по маркировке брендов-коллаборантов или спонсоров российского терроризма.