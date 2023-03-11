Перенести столицю України та заборонити TiKTok: 10 кумедних петицій на сайті президента

Люди навіть намагаються у петиціях обгрунтувати важливість довгих борід

Електронні петиції в Україні останнім часом реєструють з проханням нагородити воїнів чи навіть самого Валерія Залужного. Також немало галасу здійняла петиція про перейменування росії на Московію, яка набрала 25 тисяч підписів і президент Зеленський навіть передав її на "опрацювання" прем’єру Шмигалю.

Однак окрім хороших ініціатив є й чимала кількість кумедних чи дивних прохань, і вона не вичерпується – люди щоразу просять підтримати доволі оригінальні ідеї, а часто й абсурдні. Ми зібрали 10 найсвіжіших, які є на сайті електронних петицій.

До прикладу, дизайнер щиро просить покращити функціонал сайту. Він закликає, не "змушувати плакати дизайнерів і простих громадян України".

Часто зустрічаються петиції з проханням зробити щось із макрофінансовими установами, де люди беруть швидкі кредити та потім змушені сплачувати шалені відсотки. Тут автор хоче, щоб держава розплачувалася за чиюсь відсутність фінансової грамотності.

Пан Андрій хоче, щоб столицю України перенесли в селище Луч Миколаївської області. Власне, після того, як його відбудують після руйнувань, що завдали окупанти.

Петро Володимирович вирішив оголосити війну TikTok на теренах України. Просить заблокувати соцмережу без особливих пояснень. З іншого боку, у разі блокування у людей дійсно з'явиться більше вільного часу.

Петро Володимирович продовжує боротьбу за чистоту українського Інтернету і просить заборонити ще й порнографічні сайти. "ВикорінЕмо диявола з нашого суспільства", — резюмує чоловік.

Російський агресивний рух "ЧВК "Редан"" наробив в Україні галасу. В українців є різні думки з цього приводу. Автор петиції навіть прописав розмір штрафів для батьків і дорослих учасників руху.

Тут все просто. Англійську мову просять запровадити, як другу державну. Авторка хоче кращого майбутнього для України.

Заголовок петиції відрізняється лаконічністю. Під "Давно пора" ховається прохання про присвоєння генералу Валерію Залужному найвищої державної нагороди, яка взагалі є в Україні. Насправді подібних петицій із проханням відзначити нагородою головнокомандувача ЗСУ досить багато.

Українські чоловіки хочуть свій "Міжнародний чоловічий день" і вихідний відповідно. На 19 листопада у світі теж припадає Міжнародний день чоловіків, але вихідний ніхто не влаштовує. Автор наголошує на тому, що в Україні рівне суспільство, тому його стать теж заслуговує на неробочий день.

Автор Ілля Ілюшенко вирішив зареєструвати окрему петицію, щоб просто "доповнити розумну думку". Він вважає, що в армії потрібно дозволити носити великі бороди, щоб залякувати ворогів. Наводить приклад давніх слов'ян, які користувалися такою практикою. Пише, що не голилися навіть жінки. Що у контексті петиції наштовхує на думку, ніби жінки тоді теж носили бороди для залякування ворогів.

Окрім цих петицій ми побачили ще кілька цікавих, які варто відзначити на завершення. Так, громадяни просять запровадити окрему форму для працівників ТЦК, перенести 8 березня на 1 березня та зробити його Святом весни, аби "врахувати інтереси більшої кількості громадян", а також просять надати штучному інтелекту громадянські права на рівні з людьми.

Нагадаємо, раніше більше, ніж достатньо голосів набрала петиція з проханням повернути виплати українським військовим. Також Зеленський відповів на петиції щодо маркування брендів-колаборантів чи спонсорів російського тероризму.