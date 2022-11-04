Чи будуть в Україні концерти росіян? Зеленський відповів на петицію

Президент підтримав пропозицію автора петиції

Петиція про заборону громадянам росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні набрала необхідну кількість переглядів. Президент Володимир Зеленський розглянув її та підтримав, доручивши прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання, повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію на сайті президента.

Ця петиція була створена ще в середині серпня 2022 року. Її автор — український продюсер Анастасія Клименко пропонує заборонити вести творчу діяльність росіянам в Україні. Станом на 4 листопада петиція набрала понад 25 500 голосів. Відповідно вона була розглянута президентом.

Автор у своїй пропозиції виступає за те, щоб в Україні заборонили:

громадянам росії здійснювати будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури в цілому;

трансляцію будь-якого телевізійного та/або кіноконтенту (фільмів, серіалів, документальних фільмів) в ефірах українських телеканалів за участю громадян росії;

поширення та продаж продуктів російської культури (літературні твори, художні роботи та інше) в Україні.

Також продюсер закликає українську владу вжити законодавчих заходів щодо збереження незалежності українського кінематографа від російського впливу.

"Ми хочемо працювати з художниками з цивілізованого світу, для кого права людей мають значення. Просимо вас допомогти нам на культурному фронті та підтримати наше звернення", — додала авторка.

У відповідь на пропозицію Клименко Зеленський написав, що петиція була направлена ним прем’єр-міністрові Денису Шмигалю, який своєю чергою займеться обробкою порушених у ній питань і вживе необхідні заходи.

Нагадаємо, що в Україні діє "чорний список" Мінкульту. До нього внесено діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що співачка Анастасія Приходько назвала Потапа лицеміром. Артистка звинуватила свого колегу в тому, що той "відсиджувався" за кордоном та повернувся додому лише заради зйомок в одному із шоу.