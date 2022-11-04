Приходько назвала Потапа лицеміром: повернувся до України лише заради зйомок
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Це не перший скандал між артистами.
Між відомими українськими артистами, співачкою Анастасією Приходько та репером та продюсером Олексієм Потапенком (Потапом) спалахнув новий скандал. На цей раз приводом стало повернення Потапа в Україну з Іспанії, де він перебував до вересня 2022 року. Зазначимо, що за те, що артист довго не повертався на батьківщину, його активно хейтили в мережі. До них вирішила приєднатися і Анастасія Приходько.
В інтерв’ю "Люкс FM" на питання ведучого Слави Дьоміна — хто став для Приходько найбільшим розчаруванням серед її колег після повномасштабного вторгнення рф, співачка вигукнула, що це Потап. А все через своє "відсиджування" за кордоном, і наступними, на її думку, лицемірними, заявами про вступ до ТРо та причини повернення в Україну.
Приходько не вірить, що Потап справді записувався в тероборону, і вважає, що репер повернувся додому лише тому, що в нього почалися зйомки в одному із шоу. Найімовірніше вона мала на увазі проєкт "Голос країни", запис якого почали показувати раніше.
"Коли він (Потап — ред.) почав давати інтерв’ю, що, перебуваючи в Іспанії, його записали в тероборону в Україні, я вважаю, що це вже повна ахінея – таке нести. І він приїхав тільки тому, що в нього почалися зйомки шоу на одному з каналів" — заявила артистка.
Зазначимо, що це не вперше, коли Анастасія Приходько публічно соромила Потапа. Спочатку вона обізвала його "г*вном", зазначивши, що не вірить його словам Потапа, і взагалі вважає його лицеміром. Сталося це після того, як з’явилася новина, що Потап та Настя назавжди відмовилися виступати в Росії. Також співачка висміювала Потапенка та за його виїзд за кордон.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексія Потапенка, після скандалу із "заочним" вступом у ТрО, знову захейтили. 18 жовтня артист випустив новий, патріотичний трек під назвою "Шлях додому", однак, окрім похвали, отримав і хвилю критики на свою адресу.
Також раніше ми розповідали, що його падчерка нещодавно вийшла заміж за іноземця.