Приходько назвала Потапа лицеміром: повернувся до України лише заради зйомок

Це не перший скандал між артистами.

Між відомими українськими артистами, співачкою Анастасією Приходько та репером та продюсером Олексієм Потапенком (Потапом) спалахнув новий скандал. На цей раз приводом стало повернення Потапа в Україну з Іспанії, де він перебував до вересня 2022 року. Зазначимо, що за те, що артист довго не повертався на батьківщину, його активно хейтили в мережі. До них вирішила приєднатися і Анастасія Приходько.

В інтерв’ю "Люкс FM" на питання ведучого Слави Дьоміна — хто став для Приходько найбільшим розчаруванням серед її колег після повномасштабного вторгнення рф, співачка вигукнула, що це Потап. А все через своє "відсиджування" за кордоном, і наступними, на її думку, лицемірними, заявами про вступ до ТРо та причини повернення в Україну.

Приходько не вірить, що Потап справді записувався в тероборону, і вважає, що репер повернувся додому лише тому, що в нього почалися зйомки в одному із шоу. Найімовірніше вона мала на увазі проєкт "Голос країни", запис якого почали показувати раніше.

"Коли він (Потап — ред.) почав давати інтерв’ю, що, перебуваючи в Іспанії, його записали в тероборону в Україні, я вважаю, що це вже повна ахінея – таке нести. І він приїхав тільки тому, що в нього почалися зйомки шоу на одному з каналів" — заявила артистка.

Зазначимо, що це не вперше, коли Анастасія Приходько публічно соромила Потапа. Спочатку вона обізвала його "г*вном", зазначивши, що не вірить його словам Потапа, і взагалі вважає його лицеміром. Сталося це після того, як з’явилася новина, що Потап та Настя назавжди відмовилися виступати в Росії. Також співачка висміювала Потапенка та за його виїзд за кордон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексія Потапенка, після скандалу із "заочним" вступом у ТрО, знову захейтили. 18 жовтня артист випустив новий, патріотичний трек під назвою "Шлях додому", однак, окрім похвали, отримав і хвилю критики на свою адресу.

Також раніше ми розповідали, що його падчерка нещодавно вийшла заміж за іноземця.