Приходько назвала Потапа лицемером: вернулся в Украину только ради съемок

Стоит отметить, что это не первый скандал между артистами.

Между известными украинскими артистами, певицей Анастасией Приходько и репером и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом) вспыхнул новый скандал. В этот раз поводом стало возвращение Потапа в Украину из Испании, где он находился до сентября 2022 года. Отметим, что за то, что артист долго не возвращался на родину его активно хейтили в сети. К их числу решила присоединиться и Анастасия Приходько.

В интервью "Люкс FM" на вопрос ведущего Славы Демина — кто стал для Приходько наибольшим разочарованием среди ее коллег после полномасштабного вторжения рф, певица воскликнула, что это Потап. А все из-за своей "отсидки" за границей, и последующими, по ее мнению лицемерными, заявлениями про вступление в ТРо и причинах возвращения в Украину.

Приходько не верит, что Потап действительно записывался в тероборону, и считает, что репер вернулся домой только потому, что у него начались съемки в одном из шоу. Вероятней всего она имела в виду проект "Голос країни", запись которого начали показывать ранее.

"Когда он (Потап — ред.) начал давать интервью, что находясь в Испании его записали в тероборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея – такое нести. И он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов" — заявила артистка.

Отметим, что это не впервые, когда Анастасия Приходько публично стыдила Потапа. Сначала она обозвала его "г*вном", отметив, что не верит его словам Потапа, и вовсе считает его лицемером. Случилось это после того, как появилась новость, что Потап и Настя навсегда отказались выступать в рф. Также певица высмеивала Потапенко и за его выезд за границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексея Потапенко, после скандала с "заочным" вступлением в ТрО, снова захейтили. 18 октября артист выпустил новый, патриотический трек под названием "Шлях додому", однако, помимо похвалы, получил и волну критики в свой адрес.

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