"Ой, у лузі червона калина" залунала у метро Нью-Йорка: виступ українського хору підкорює мережу (відео)

Музиканти заспівали українську пісню а капела.

Пісня "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка з перших днів повномасштабної війни в Україні стала гімном української боротьби за свою свободу. Зазначимо, що раніше цей трек понад дві години крутили на трьох російських радіостанціях, а також українська музика звучала і біля стін Кремля. А тепер українська музика зазвучала й у Нью-Йорку.

Український хор "Думка" виконав композицію "Ой, у лузі червона калина" просто у вагоні нью-йоркського метро. Відео опублікував телеграм-канал Obozrevatel.ua.

Також нагадаємо, що гімн України зовсім недавно вже звучав у містах тимчасово окупованого рф Криму. У День Незалежності України мелодія лунала з камер відеоспостереження із вбудованими динаміками, відео із реакцією мешканців підірвало соцмережі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Севастополі затримали чоловіка, який увімкнув популярну пісню "Ой, у лузі червона калина" у власній машині. Жителя звинуватили в "дискредитації збройних сил Росії", затримувати його прийшли одразу троє силовиків у повній амуніції.