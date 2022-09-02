"Ой, у лузі червона калина" зазвучала в метро Нью-Йорка: выступление украинского хора покоряет сеть (видео)

Музыканты спели украинскую песню а капелла.

Песня "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка с первых дней полномасштабной войны в Украине стала неким гимном украинской борьбы за свою свободу. Отметим, что ранее этот трек более двух часов крутили на трех российских радиостанциях, а также украинская музыка звучала и у стен Кремля. А теперь украинская музыка зазвучала и в Нью-Йорке.

Украинский хор "Думка" исполнил композицию "Ой, у лузі червона калина" прямо в вагоне нью-йоркского метро. Видео опубликовал телеграм-канал Obozrevatel.ua.

Также напомним, гимн Украины совсем недавно уже звучал в городах временно оккупированного рф Крыма. В День Независимости Украины мелодия раздавалась из камер видеонаблюдения со встроенными динамиками, видео с реакцией жителей взорвало соцсети.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Севастополе задержали мужчину, который включил популярную песню "Ой, у лузі червона калина" в собственной машине. Жителя обвинили в "дискредитации вооруженных сил россии", задерживать его пришли сразу трое силовиков в полной амуниции.