Государственный гимн Украины неожиданно заиграл в одном из московских офисов.

Последний дней лета для некоторых москвичей начался с изучения украинской культуры. С утра в одном из офисов в центре столицы россии через видеокамеры запустили украинскую музыку: гимн Украины и антивоенные песни, в частности популярный трек "Вова, *баш, їх бл*ть", написанный на слова Александра Поворознюка.

Об этом нам сообщили читатели "Телеграфа", поделившись видео с места событий. Отметим, что в офисах сразу началась паника, и руководители пытались как можно быстрее "решить эту проблему", чтобы это не попало в сеть.

Скорее всего, подобный "концерт" для москвичей организовали украинские хакеры.

Отметим, что это не впервые, когда россиян приобщают к прекрасному. Ранее на трех российских радиостанциях более двух часов подряд крутили гимн Украины и песню "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка, а также этими же песнями имели возможность насладится и слушатели радиостанции "Коммерсантъ FM".

Читайте также: Категория Общество В Крыму в эфире радио зазвучал гимн Украины (видео) Государственный гимн неожиданно раздавался на волнах пропагандистского радио

Также напомним, гимн Украины совсем недавно уже звучал в городах временно оккупированного рф Крыма. В День Независимости Украины мелодия раздавалась из камер видеонаблюдения со встроенными динамиками, видео с реакцией жителей взорвало соцсети.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Севастополе задержали мужчину, который включил популярную песню "Ой, у лузі червона калина" в собственной машине. Жителя обвинили в "дискредитации вооруженных сил россии", задерживать его пришли сразу трое силовиков в полной амуниции.