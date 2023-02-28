Маркування російських брендів — Зеленський відповів на петицію Юрія Гудименка

Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового маркування брендів-колаборантів і спонсорів російського тероризму

Ветеран Юрій Гудименко отримав відповідь на петицію з вимогою обов’язкового маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму від президента Володимира Зеленського. Петицію розглянули із тривалим запізненням — понад півтора місяця. Вимогу підтримали більше як 30 тисяч українців. Питання передали на розгляд Кабінету Міністрів України.

Зеленський зазначив у відповіді, що необхідні заходи з маркування потребують додаткових витрат на маркування продукції і зваженого рішення з урахуванням питань національної та продовольчої безпеки.

"Моє внутрішнє завдання — зробити так, аби бренди-колаборанти зіткнулись із бойкотом, осудом і падінням прибутків. Проте я розумію, що більшість українців не будуть заходити в спеціальні телеграм-боти чи мобільні додатки кожного разу, як приходять у магазин, щоби перевірити всі бренди на поличці. Тому я пропоную зробити так, щоб уже на поличці в магазині покупець бачив, чи фінансує бренд російську армію, чи ні." — ділиться Юрій Гудименко у Facebook.

Відповідь на петицію (1 стр.)

Відповідь на петицію (2 стр.)

Також Гудименко додав, що готовий долучатися до розробки необхідних проектів, про що повідомить Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.