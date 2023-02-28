Маркировка российских брендов — Зеленский ответил на петицию Юрия Гудыменко

Зеленский ответил на петицию об обязательной маркировке брендов-коллаборантов и спонсоров российского терроризма

Ветеран Юрий Гудыменко получил ответ на петицию с требованием обязательной маркировки товаров от брендов-спонсоров российского терроризма от президента Владимира Зеленского. Петицию рассмотрели с продолжительным опозданием – более полутора месяцев. Требование поддержали более 30 тысяч украинцев. Вопрос передали на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Зеленский отметил в ответе, что необходимые меры по маркировке нуждаются в дополнительных расходах на маркировку продукции и взвешенном решении с учетом вопросов национальной и продовольственной безопасности.

"Моя внутренняя задача — сделать так, чтобы бренды-коллаборанты столкнулись с бойкотом, осуждением и падением доходов. Однако я понимаю, что большинство украинцев не будут заходить в специальные телеграммы или мобильные приложения каждый раз, как приходят в магазин, чтобы проверить все бренды на полочке, поэтому я предлагаю сделать так, чтобы уже на полочке в магазине покупатель видел, финансирует ли бренд российскую армию или нет", — делится Юрий Гудыменко в Facebook.

Ответ на петицию (1 стр.)

Ответ на петицию (2 стр.)

Также Гудыменко добавил, что готов приобщаться к разработке необходимых проектов, о чем уведомит премьер-министра Дениса Шмыгаля.