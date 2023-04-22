За корупцію — довічний термін: Зеленський відповів на петицію

В Україні запропонували не випускати із в’язниці корупціонерів

Петиція, в якій пропонується запровадити довічне ув’язнення для чиновників та депутатів за корупцію під час воєнного стану, набрала потрібну кількість підписів. На неї вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Петиція №22/179714-ЕП з’явилася на сайті президент 13 лютого 2023 року.

"Під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших Героїв, повинні сидіти довічно. Сподіваюся, що цей вид покарання призупинить розкрадання та наживу на житті наших воїнів", — написав автор петиції в її описі.

У своїй відповіді на петицію Зеленський звернув увагу на те, що у лютому цього року в Раді зареєстрували законопроекти, які передбачають посилення кримінальної відповідальності для державних службовців за корупцію під час військового чи надзвичайного стану (№9029 та 9049).

При цьому глава держави пообіцяв передати парламенту "висловлені в електронній петиції пропозиції".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленському подали нову петицію щодо виплат військовим.