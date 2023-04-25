Военкома Одесской области обвинили во ввозе элитного авто под видом гумманитарки: что известно

Также у матери военкома появилась вилла в Испании за почти 4 миллиона евро

Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов пользуется премиальным автомобилем, который он якобы ввез под видом гуманитарной помощи.

Как сообщил в своем telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук, речь идет об автомобиле Mercedes Benz G63 AMG (номер ВН 1111 РС) 2022 года выпуска.

Он отметил, что машина была зарегистрирована 15 ноября 2022 года по адресу ул. Заньковецкой, 7/7, где находится Малиновский ТЦК. Сам автомобиль был оформлен на жену Борисова, а его ориентировочная стоимость составляет 250 тысяч долларов.

После регистрации автомобиль пересек государственную границу и сейчас находится в Марбелье (Испаниия).

Кроме того, Мосийчук сообщил, что на мать Борисова в Марбелье была куплена вилла за почти 4 миллиона евро. Экс-нардеп утверждает, что покупка была совершена во время действия военного положения.

"Стоит отметить, что мать военного комиссара – пенсионерка Борисова Надежда Семеновна, является учредителем и бенефициаром ООО "Юг" – предприятия, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 000 грн в год на трех учредителей, таким образом, чтобы накопить на приобретение указанной элитной. недвижимости за границей ей нужно было работать 33 года!", — написал Мосийчук.

Как сообщалось ранее, петиция, в которой предлагается ввести пожизненное заключение для чиновников и депутатов за коррупцию во время военного положения, набрала нужное количество подписей.