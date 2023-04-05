НАБУ пришло с обысками к главе Харьковской области - СМИ узнали причину

Чиновники не препятствуют работе детективов НАБУ и содействуют обыскам

В среду, 5 апреля, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит серию обысков у руководителя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова. Кроме него, обыски были проведены еще у двух человек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил украинский журналист и главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Причина обысков — дело о хищении гуманитарной помощи.

Так, масштабные обыски были проведены в Харьковской облгосадминистрации сразу в нескольких кабинетах, которые принадлежат главе ОВА Олегу Синегубову, его заместительнице Вите Ковальской и директору департамента АПК Андрею Дорожко. Причиной обыска стало дело о растрате гуманитарной помощи, которая была приобретена за деньги государства после начала полномасштабного вторжения россии в регион в 2022 году.

В самой Харьковской ОВА подтвердили информацию об обысках и подчеркнули, что всячески содействуют следствию, предоставляя необходимые документы и другую информацию.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития. ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и оказывает содействие в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Винниковской табачной фабрике прошли обыски УБЭБ. Два года назад на предприятии уже проводились обыски, что привело к убыткам в размере почти 2 млрд гривен.