Обыски у чиновницы со "списком желаний": ГБР засекретило подробности дела

Следователи заявляют, что ведут тщательный и беспристрастный рассмотр дела, но подробностями делится с общественностью отказываются

В ГРБ отказались раскрывать подробности дела против главы налоговой Киева Оксаны Датий, которая оскандалилась своим списком желаний. На сегодняшний день неизвестно, сообщили ли правоохранителе ей о подозрении.

Об этом сообщили на портале "Украинская правда". В ответ на запрос журналистов в НАБУ и ГБР заявили, что не могут раскрыть подробности дела.

В ведомстве заявили, что полное и беспристрастное расследование дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства уголовного правонарушения. Но сообщать подробности дела о злоупотреблении служебным положением отказались, ссылаясь на тайну следствия. Также следователи не стали называть сумму ущерба от преступлений.

"На сегодняшний день принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств уголовного правонарушения… Предоставить более подробную информацию… невозможно", — сказано в ответе журналистам.

Напомним, что 1 февраля у исполняющей обязанности ГУ ГНС Киева Оксаны Датий прошли обыски. Правоохранители нашли у нее список желаний, в котором чиновница желала соболиную шубу, повышение, поездку в Лондон и часы Breguet в подарок. Известно, что в октябре 18 года за махинации и сомнительные схемы против и.о. главы киевской налоговой открыли уголовное производство по статьям "злоупотребление властью" и "неисполнение судебного решения".

Также в ГБР отметили, что уровень жизни чиновницы не соответствует ее официальным доходам. У чиновницы нашли "необоснованных активов" на 1,4 млн долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Оксана Датий увольняется с должности. Чиновница написала заявление об уходе в день обысков.