Обшук у чиновниці зі "списком бажань": ДБР засекретило подробиці справи

Слідчі заявляють, що ведуть ретельний та неупереджений розгляд справи, але подробицями ділиться з громадськістю відмовляються

У ДБР відмовилися розкривати подробиці справи проти голови податкової Києва Оксани Датій, яка оскандалилася своїм списком бажань. На сьогоднішній день невідомо, чи повідомили правоохоронцю про підозру.

Про це повідомили на порталі "Українська правда". У відповідь на запит журналістів до НАБУ та ДБР заявили, що не можуть розкрити подробиці справи.

У відомстві заявили, що повне та неупереджене розслідування справи триває, слідчі з’ясовують усі обставини кримінального правопорушення. Але повідомляти подробиці справи про зловживання службовим становищем відмовилися, посилаючись на таємницю слідства. Також слідчі не стали називати суму збитків від злочинів.

"На сьогоднішній день вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення… Надати більш докладну інформацію… неможливо", — сказано у відповіді журналістам.

Нагадаємо, що 1 лютого у виконувача обов’язків ГУ ДПС Києва Оксани Датій пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли у неї список бажань, у якому чиновниця бажала соболину шубу, підвищення, поїздку до Лондона та годинник Breguet у подарунок. Відомо, що у жовтні 18 року за махінації та сумнівні схеми проти в.о. голови київської податкової відкрили кримінальне провадження за статтями "зловживання владою" та "невиконання судового рішення".

Також у ДБР зазначили, що рівень життя чиновниці не відповідає її офіційним доходам. У чиновниці знайшли "необґрунтованих активів" на 1,4 млн. доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Оксана Датій звільняється з посади. Чиновниця написала заяву про звільнення у день обшуків.