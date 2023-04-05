НАБУ прийшло з обшуками до голови Харківської області — ЗМІ дізналися причину

Чиновники не перешкоджають роботі детективів НАБУ та сприяють обшукам

У середу, 5 квітня, Національне антикорупційне бюро проводить серію обшуків у керівника Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова. Крім нього, обшуки було проведено ще у двох осіб.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив український журналіст та головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Причина обшуків – справа про розкрадання гуманітарної допомоги.

Так, масштабні обшуки було проведено у Харківській облдержадміністрації одразу у кількох кабінетах, які належать голові ОВА Олегу Синєгубову, його заступниці Віті Ковальській та директору департаменту АПК Андрію Дорожку. Причиною обшуку стала справа про розтрату гуманітарної допомоги, яку було придбано за гроші держави після початку повномасштабного вторгнення росії до регіону 2022 року.

У самій Харківській ОВА підтвердили інформацію про обшуки та наголосили, що всіляко сприяють слідству, надаючи необхідні документи та іншу інформацію.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України справді здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє його роботі, надає детективам Агентства всі документи, що запитуються, і необхідну інформацію", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Винниківській тютюновій фабриці пройшли обшуки УБЕБ. Два роки тому на підприємстві вже проводилися обшуки, що спричинило збитки у розмірі майже 2 млрд гривень.