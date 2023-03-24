Довгий лікарняний не врятував: заступника головного митника України нарешті звільнили

Черкаського мали звільнити ще на початку лютого

Через кілька місяців в Україні таки вдалося звільнити заступника головного митника України Руслана Черкаського.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У своєму посту нардеп назвав Черкаського "одним із символів корупції"

"Багато хто не вірив, говорив, що нереально знести і "ти сам знаєш хто його криє…" або "та його навіть Калетнік довго звільнити не міг", але все ж таки знесли", — зазначив Железняк, додавши, що на його думку, до очищення митниці ще дуже далеко, але це той випадок, коли система втратила одного зі своїх "потужних" людей.

"Хочеться вірити, що сигнал всім іншим схожим хоча б якось зрозумілий", — каже нардеп.

Нагадаємо, що після численних корупційних скандалів на українській митниці в уряді вирішили звільнити всю його верхівку. До її числа входив і Черкаський, проте саме з його звільненням з посади почалася ціла епопея. Спочатку з’ясувалося, що заява про його звільнення не надійшла до Кабміну — вона зникла. Пізніше Черкаський вирушив на лікарняний, з якого не виходив більше місяця, і ось тільки зараз він залишив свою посаду.

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