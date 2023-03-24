Длинный больничный не спас: зама главного таможенника Украины наконец-то уволили

Черкасского должны были уволить еще в начале февраля

Спустя несколько месяцев в Украине все-таки получилось уволить зама главного таможенника Украины Руслана Черкасского.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В своем посте нардеп назвал Черкасского "одним из символов коррупции"

"Многие не верили, говорили, что нереально снести и "ты сам знаешь кто его кроет…" или "и его даже Калетник долго уволить не мог", но все же снесли", — отметил Железняк, добавив, что по его мнению, до очищения таможни еще очень далеко, но это тот случай, когда система потеряла одного из своих "мощных" людей.

"Хочется верить, что сигнал всем прочим подобным хоть как-то ясен", — говорит нардеп.

Напомним, что после многочисленных коррупционных скандалов на украинской таможне в правительстве решили уволить всю его верхушку. В её число входил и Черкасский, однако именно с его уходом из должности началась целая эпопея. Сначала выяснилось, что заявление о его увольнении не поступило в Кабмин — оно пропало. Позже Черкасский отправился на больничный, с которого не выходил больше месяца и вот только сейчас он покинул свою должность.

Ранее мы писали, как таможенники заблокировали поставку аптечек для ВСУ.

Также мы сообщали, почему экспорт металлолома в ЕС ежемесячно растет вдвое и как работает теневая схема.