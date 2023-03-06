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Детективи УБЕБ проводять обшуки на Винниківській тютюновій фабриці (фото)

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Детективи УБЕБ проводять обшуки на Винниківській тютюновій фабриці (фото) Новина оновлена 06 березня 2023, 14:48

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області проводять обшуки на території Винниківської тютюнової фабрики. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, зауваживши, що це зупинить виробництво і приведе до збитків. Подробиці будуть відомі пізніше.

Також у повідомленні компанії зазначається, що 2 роки тому Податкова міліція вже проводила масові обшуки, вилучення обладнання та техніки, блокувала реалізацію продукції по всій Україні та вилучення товару з усіх торгівельних точок. Тоді прямі збитки держави склали майже 2 млрд гривень, які бюджет не отримав через зупинку фабрики та блокування продажу готової легальної продукції.

Варто зауважити, що Винниківська тютюнова фабрика знаходиться у Винниках Львівської області та входить до топ-30 найбільших підприємств України. Частка компанії на тютюновому ринку України у 2019 році становила понад 10% та зростала.