Детективы УБЭБ проводят обыски на Винниковской табачной фабрике (фото)

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области проводят обыски на территории Винниковской табачной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, заметив, что это остановит производство и приведет к убыткам. Подробности будут известны позже.

Также в сообщении компании отмечается, что 2 года назад Налоговая милиция проводила массовые обыски, изъятие оборудования и техники, блокировала реализацию продукции по всей Украине и изъятие товара со всех торговых точек. Тогда прямые убытки государства составили почти 2 млрд гривен, которые бюджет не получил из-за остановки фабрики и блокирования продаж готовой легальной продукции.

Стоит заметить, что Винниковская табачная фабрика находится в Винниках Львовской области и входит в топ-30 наибольших предприятий Украины. Часть компании на табачном рынке Украины в 2019 году составляла более 10% и увеличивалась.