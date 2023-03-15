У Зеленского решили уволить топ-чиновника из сферы обороны – источники

Главным кандидатом на замену считается нардеп от "Слуги народа"

Важным кадровым изменениям даже полномасштабная война не помеха. Так, главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева в ближайшее время хотят снять с должности.

На его место планируется назначить одного из народных депутатов от "Слуги народа". Об этом "Телеграфу" сообщило несколько осведомленных источников.

"Основная претензия к Гусеву — он ничего не делает. Даже то, что могла производить Украина — "Укроборонпромом" не делается. Кроме того, он человек Арахамии (председатель фракции "Слуга народа". — Ред.), а сейчас всех людей Давида хотят потихоньку убрать", — отмечает источник в Кабмине.

Юрий Гусев

Еще один собеседник отмечает, что главным кандидатом на замену Гусеву является народный депутат от "Слуги народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Игорь Копытин.

"Он понятный человек президенту и Ермаку, сейчас он наиболее вероятный кандидат, но решение еще принимается", — отмечает собеседник издания.

Игорь Копытин

Гусев занимает пост руководителя "Укроборонпрома" с 2020 года. До этого возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию. Баллотировался в парламент 41-м номером в списке "Слуги народа", но снял свою кандидатуру после того, как стало известно, что он был фигурантом скандала вокруг коррупционных закупок у Минобороны, когда он занимал должность замминистра. Неофициально Гусев считался креатурой Давида Арахамии.

Отметим, что это не первое увольнение в сфере обороны за последние месяцы. До этого после громких скандалов с закупками свои должности потеряли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, а также руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев.

Впрочем, кадровые перестановки происходят не только в Минобороны — в начале февраля был уволен руководитель таможни, а на днях — три председателя ОВА.