Укр

У Зеленского решили уволить топ-чиновника из сферы обороны – источники

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Кадровые изменения скоро могут затронуть концерн "Укроборонпром" Новость обновлена 15 марта 2023, 10:05
Кадровые изменения скоро могут затронуть концерн "Укроборонпром". Фото Коллаж "Телеграфа"

Главным кандидатом на замену считается нардеп от "Слуги народа"

Важным кадровым изменениям даже полномасштабная война не помеха. Так, главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева в ближайшее время хотят снять с должности.

На его место планируется назначить одного из народных депутатов от "Слуги народа". Об этом "Телеграфу" сообщило несколько осведомленных источников.

"Основная претензия к Гусеву — он ничего не делает. Даже то, что могла производить Украина — "Укроборонпромом" не делается. Кроме того, он человек Арахамии (председатель фракции "Слуга народа". — Ред.), а сейчас всех людей Давида хотят потихоньку убрать", — отмечает источник в Кабмине.

Юрий Гусев
Юрий Гусев

Еще один собеседник отмечает, что главным кандидатом на замену Гусеву является народный депутат от "Слуги народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Игорь Копытин.

"Он понятный человек президенту и Ермаку, сейчас он наиболее вероятный кандидат, но решение еще принимается", — отмечает собеседник издания.

Игорь Копытин
Игорь Копытин

Гусев занимает пост руководителя "Укроборонпрома" с 2020 года. До этого возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию. Баллотировался в парламент 41-м номером в списке "Слуги народа", но снял свою кандидатуру после того, как стало известно, что он был фигурантом скандала вокруг коррупционных закупок у Минобороны, когда он занимал должность замминистра. Неофициально Гусев считался креатурой Давида Арахамии.

Отметим, что это не первое увольнение в сфере обороны за последние месяцы. До этого после громких скандалов с закупками свои должности потеряли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, а также руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев.

Впрочем, кадровые перестановки происходят не только в Минобороны — в начале февраля был уволен руководитель таможни, а на днях — три председателя ОВА.

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#Укроборонпром #Увольнение #Юрий Гусев