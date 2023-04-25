Військкома Одеської області звинуватили у ввезенні елітного авто під виглядом гуманітарки: що відомо

Також у матері військкома з’явилася вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро

Військовий комісар Одещини Євген Борисов користується преміальним автомобілем, який він нібито ввіз під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомив у своєму telegram-каналі екснардеп Ігор Мосійчук, йдеться про автомобіль Mercedes Benz G63 AMG (номер ВН 1111 РС) 2022 року випуску.

Він зазначив, що машину було зареєстровано 15 листопада 2022 року за адресою вул. Заньковецької, 7/7, де знаходиться Малиновський ТЦК. Сам автомобіль був оформлений на дружину Борисова, а його орієнтовна вартість складає 250 тисяч доларів.

Після реєстрації автомобіль перетнув державний кордон і зараз перебуває в Марбельї (Іспанія).

Крім того, Мосійчук повідомив, що на матір Борисова в Марбельї було куплено віллу за майже 4 мільйони євро. Екснардеп стверджує, що покупку було здійснено під час дії воєнного стану.

"Варто зазначити, що мати військового комісара — пенсіонерка Борисова Надія Семенівна, є засновником і бенефіціаром ТОВ "Юг" — підприємства, чистий прибуток якого у довоєнний час становив трохи більше 800 000 грн на рік на трьох засновників, таким чином, щоб накопичити на придбання вказаної елітної нерухомості за кордоном їй потрібно було працювати 33 роки!", — написав Мосійчук.

Як повідомлялося раніше, петиція, в якій пропонується запровадити довічне ув’язнення для чиновників та депутатів за корупцію під час воєнного стану, набрала потрібну кількість підписів.