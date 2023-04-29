Скандал з одеським військкомом: ЗМІ знайшли у його сім’ї мільйони доларів, у мережі хвиля гніву

Військовий комісар Одеської області Євген Борисов може бути доларовим мультимільйонером

Військовий комісар Одеської області Євген Борисов, якого викрили у возі преміального автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги, потрапив у новий скандал.

За інформацією Цензор.НЕТ, сім’я військового комісара є доларовими мультимільйонерами.

Як написав головний редактор видання Юрій Бутусов, йому вдалося отримати докази того, що рідні Борисова мають нерухомість в іспанському місті Марбелья, яку купували за 3 960 000 євро. Також у власності подружжя військкома є елітний автомобіль за 8 мільйонів гривень.

Бутусов із посиланням на джерела у СБУ також зазначив, що дружина Борисова з 2015 року має фірму з продажу одягу Levi`s у двох торгових центрах Києва та Львова.

"Інформація про інші матеріальні доходи сім’ї полковника перевіряється, чи будемо вдячні за підтверджені матеріали, готові оприлюднити позицію сім’ї військкома. Упевнений, що якщо військовий — офіцер, то він має під час кар’єри міняти посади у військах та на адміністративних посадах, та міняти місця служби.

Чи це випадковістю, що в нас можна сидіти на посадах, де несуть гроші багато років в одному місті, і носити звання полковника, давно не маючи жодної практики управління військами? Хоча такий досвід для військкома був би дуже корисним. А дружина одеського військкома так швидко і так потужно розкрутилася у бізнесі, що може утримувати сім’ю у віддаленому гарнізоні без жодних проблем", - пише журналіст.

Він додав, що високий рівень корупції у військкоматах дискредитує мобілізацію, і це безладдя становить серйозну загрозу національній безпеці.

"Виникають підстави говорити, що військкоми можуть проводити облави не для того, щоб справді організувати системну роботу з громадянами, а з метою злякати та змусити зляканих чоловіків шукати можливості дати хабар... Згідно з кримінальними справами щодо дачі хабарів за ухилення від мобілізації в Одесі потрібно заплатити в різних у структурах від 5 до 10 тисяч доларів. Чим така ганебна система відрізняється від державної зради під час війни?” – зазначив Бутусов.

Відреагував на ситуацію і боєць ЗСУ Денис Ярославський. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що готовий зняти погони, якщо одеського військкома не притягнуть до відповідальності.

"Якщо в нього все це не конфіскують і він не сяде — я зніму погони! Не хочу служити з такими людьми. Поки одні помирають як герої, інші крадуть капусту мільйонами доларів на крові. З**бало дивитися як за 5-7 тис доларів роблять "білі квитки", як корупційна система випускає дезертирів. Як митниця не помічає десятки мільйонів доларів, що вивозяться елітними біженцями", - написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть запровадити довічне ув’язнення для чиновників та депутатів за корупцію під час воєнного стану.