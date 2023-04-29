Машину "скорой" передали как гуманитарку, а директор ездит на ней в ресторан: в Николаеве разгорелся скандал (видео)

Мужчина убеждает, что ездил он с благой миссией

В Украине очередной скандал вокруг гуманитарной помощи. В этот раз он разгорелся в Николаеве. Местные подозревают директора медучреждения в пользовании каретой скорой в личных целях.

Как сообщает местное издание "НикВести", директор роддома №3 в Николаеве катается на карете скорой, полученной, как гуманитарная помощь. Так, руководитель медучреждения ездил на ней в ресторан.

"У одного из ресторанов нашего города стоит скорая. Скорая, которую, как я понимаю, доставили в качестве волонтерской помощи" — говорит журналист издания. Съемочная группа решила проследить за тем, кто выйдет к автомобилю. Через некоторое время дверь ресторана открылась и оттуда в карету быстрой направился директор городского роддома Олег Ищенко.

В комментарии журналистам Ищенко подтвердил, что это он. По его словам, у него не было другого транспортного средства, поэтому воспользовался быстрой. Утверждает, что руководитель заведения может пользоваться любой машиной, если это необходимо. На вопрос, что за срочная потребность возникла, главврач сказал, что не может всего рассказывать. Однако убеждал, что брал автомобиль с "благой" целью. Также это якобы было впервые, поскольку ему нужно было провести разговор с коллегами для улучшения качества медицинского обслуживания в городе.

Жители города активно обсуждают новость. Шутят и возмущаются по этому поводу.

Напомним, что не все скандалы связаны именно с хищением гуманитарки. Иногда недобросовестные чиновники и депутаты пользуются законодательством для собственной выгоды, как военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, который таким образом купил себе машину.

Другой случай произошел с львовскими депутатами, которые нашли лазейку в законодательстве, чтобы уезжать за границу. Несмотря на запрет чиновникам, они катаются в другие страны, якобы за гуманитарной помощью.