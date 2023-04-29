Машину "швидкої" передали як гуманітарку, а директор їздить на ній в ресторан: у Миколаєві розгорівся скандал (відео)

Чоловік переконує, що їздив він із благою місією

В Україні черговий скандал довкола гуманітарної допомоги. Цього разу він розгорівся у Миколаєві. Місцеві підозрюють директора медзакладу в користуванні каретою швидкої в особистих цілях.

Як повідомляє місцеве видання "НикВести", директор пологового будинку №3 у Миколаєві катається на кареті швидкої, отриманої, як гуманітарна допомога. Так, керівник медзакладу їздив на ній у ресторан.

"Біля одного з ресторанів нашого міста стоїть швидка. Швидка, яку, як я розумію, доставили в якості волонтерської допомоги" — говорить журналіст видання. Знімальна група вирішила простежити за тим, хто ж вийде до автомобіля. Через певний час двері ресторану відкрилися і звідти до карети швидкої попрямував директор міського пологового будинку Олег Іщенко.

У коментарі журналістам Іщенко підтвердив, що це був він. За його словами, він не мав іншого транспортного засобу, тому скористався швидкою. Стверджує, що керівник закладу може користуватися будь-якою машиною, якщо це терміново потрібно. На питання, що ж за термінова потреба виникла, головлікар сказав, що не може всього розповідати. Однак переконував, що брав автівку з "благою" метою. Також це нібито було вперше, оскільки йому потрібно було провести розмову Вз колегами задля покращення якості медичного обслуговування у місті.

Мешканці міста активно обговорюють новину. Жартують та обурюються з цього приводу.

Нагадаємо, що не усі скандали пов’язані саме з розкраданням гуманітарки. Іноді недобросовісні чиновники та депутати користуються законодавством для власної вигоди, як от військовий комісар Одеської області Євген Борисов, який таким чином купив собі машину.

Інший випадок стався з львівськими депутатами, які знайшли лазівку в законодавстві, щоб виїжджати за кордон. Попри заборону чиновникам, вони катаються в інші країни, нібито за гуманітарною допомогою.