Львівські депутати знайшли лазівку, як кататися за кордон: серед "прогульників" війни "слуга", члени "ЄС" та "Голосу"

Депутати їздять Європою зі своїми сім’ями

В Україні під час дії воєнного стану заборонили виїжджати за кордон усім чиновникам. Однак, на жаль, деякі депутати і тут знайшли лазівку та катаються на відпочинок.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на розслідування видання "Наші гроші. Львів".

Як зазначається у матеріалі, депутати зі Львівської області від початку заборони на виїзд за кордон використовують систему "Шлях" не для ввезення в країну гуманітарної допомоги, а для відпочинку за кордоном.

"Вже більше року всім українським чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїзд за кордон, за рідкісними винятками. Одним із можливих варіантів виїзду стала система "Шлях", яку використовують волонтери для ввезення в країну гуманітарної допомоги", — йдеться у матеріалі.

Серед таких волонтерів є багато публічних осіб, зокрема депутатів місцевих рад. Активно дозволи на виїзд через систему "Шлях" роздають на Львівщині і "Наші гроші. Львів" виявили, що нею скористалися десятки депутатів Львівської обласної та міської рад.

При цьому наголошується, що частина депутатів справді возять гуманітарку в Україну, беруть участь у важливих зустрічах чи відрядженнях, але деякі депутати виїжджали на тривалі терміни та разом із сім’ями для відпочинку.

Серед останніх:

Назарій Бербека

Депутат фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді та забудовник Назарій Бербека один із тих, хто під час війни зміг виїжджати за кордон за гуманітарною допомогою. За даними журналістів, Бербека щонайменше 7 разів отримував дозвіл через систему "Шлях", а подання для його виїзду робили щонайменше 5 різних організацій.

Торік Бербека відвідав узбережжя Адріатичного моря у Хорватії.

Про відпочинок повідомила його дружина Ірина в Instagram, яка опублікувала фотографії та відео з дітьми біля п’ятизіркового готелю Le Meridien Lav Split, що коштує від 15 000 грн на добу. Зазначається, що Бербека виїжджав з України 11 серпня та повертався 25 серпня одним автомобілем разом із ними.

Сам депутат запевняє, що просто підвозив свою родину. Пізніше він повідомив, що результатом його поїздки стала передача терміналів Starlink та квадрокоптера з тепловізором 72-ї бригади ЗСУ, наголосивши, що він возить не чужу благодійну допомогу, а купує все за власний кошт і передає бійцям.

Анатолій Дейнека

"Слуга народу" та депутат Львівської облради минулого року виїжджав за кордон 8 разів. Більшість з цих поїздок були одноденними і, судячи з соцмереж Дейнекі, справді робочими. Втім двічі депутат виїжджав за кордон на тиждень разом зі своєю дружиною: у серпні та грудні 2022 року. У серпневу подорож Дейнекі взяли із собою і 16-річну доньку Світлану.

Вперше Дейнеки разом виїхали з України 7 серпня, а вже 9 серпня 16-річна дочка депутата опублікувала повідомлення з Хорватії до Instagram.

Журналісти запитали Дейнеку, чи був він у серпні 2022 року в Хорватії, але депутат не зміг дати відповіді на це запитання.

Він заявив, що і в серпні, і в грудні їздив із дружиною до Інсбрука (Австрія), де вона проходила медичне обстеження та паралельно завіз до Польщі документи на отримання гуманітарної допомоги.

На уточнюючі питання щодо серпневого відпочинку депутат не відреагував, а через деякий час після цієї розмови його дочка видалила всі фотографії з Хорватії.

Юрій Ломага

Ще одним депутатом Львівської міськради, який скористався "Шляхом" для відпочинку, був 47-річний Юрій Ломага з "Європейської солідарності".

1 жовтня минулого року він перетнув кордон разом з дітьми, причому він їхав в одній машині, а діти — в іншій. На пряме запитання, чи виїжджав він на відпочинок на початку жовтня, Юрій Ломага відповів, що не пам’ятає.

Однак, судячи з Instagram його дочки, у цей період вона з родиною відпочивала поблизу Дубаї — у п’ятизірковому готелі Ajman Saray, де тиждень у двокімнатному номері без сніданків коштує від 19 000 доларів. Наразі доступ до сторінки дочки закрито.

Через кілька днів після першої розмови з журналістами Ломага відповів, що проходив у Дубаї "кількаденне лікування".

Северин Хобзей

Депутат Львівської обласної ради від "Голосу" 34-річний Северин Хобзей лише 8 разів виїжджав за кордон за допомогою системи "Шлях". Одна закордонна подорож Хобзея здалася підозрілою, адже тривала майже два тижні і стосувалася його родини.

30 червня Северин Хобзей виїхав із дружиною Христиною та двома доньками на одній машині, а повернулася родина в Україну 11 липня.

Коли його запитали, де він був і чим займався протягом цього часу, Хобзей спочатку заявив, що не пам’ятає, а потім передзвонив і розповів, що їздив у червні-липні до Риму, а по дорозі залишив сім’ю у Варшаві у свого друга.

Захар Міляник

Депутат Львівської облради від "Голосу" 34-річний Захар Міляник — один із тих, хто теж активно користувався системою "Шлях". У 3-х закордонних поїздках Міляник виїжджав однією машиною зі своєю дружиною та 4-річним сином на досить тривалі терміни.

Так, у червні-липні 2022 року сім’я провела закордоном три тижні, потім у серпні ще два тижні. На Різдво та Новий рік родина теж не була вдома – виїхали 23 грудня, а повернулися вже 5 січня.

Депутат погодився надати інформацію, з ким саме він зустрічався і яку допомогу привіз із цих трьох поїздок, але за тиждень жодної інформації так і не надіслав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Тищенко махнув до Таїланду під час війни.