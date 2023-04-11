Львовские депутаты нашли лазейку, как кататься за границу: среди "прогульщиков" войны "слуга", члены "ЕС" и "Голоса"

Депутаты ездят по Европе со своими семьями

В Украине во время действия военного положения запретили выезжать за границу всем чиновникам. Однако, к сожалению, ушлые депутаты и тут нашли лазейку и катаются на отдых.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на расследование издания "Наши деньги. Львов".

Как указывается в материале, депутаты из Львовской области с самого начала запрета на выезд за границу используют систему "Шлях" не для ввоза в страну гуманитарной помощи, а для отдыха за границей.

"Уже более года всем украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд за границу, за редкими исключениями. Одним из возможных вариантов выезда стала система "Шлях", которую используют волонтеры для ввоза в страну гуманитарной помощи", — говорится в материале.

Среди таких волонтеров есть много публичных лиц, в том числе и депутатов местных советов. Активно разрешения на выезд через систему "Шлях" раздают на Львовщине и "Наши деньги. Львов" обнаружили, что ею воспользовались десятки депутатов Львовского областного и городского советов.

При это отмечается, что часть депутатов действительно возят гуманитарку в Украину, участвуют в важных встречах или командировках, но некоторые депутаты выезжали на длительные сроки и вместе с семьями для отдыха.

Среди последних:

Назарий Бербека

Депутат фракции "Европейской солидарности" во Львовском горсовете и застройщик Назарий Бербека один из тех, кто во время войны смог выезжать за границу за гуманитарной помощью. По данным журналистов, Бербека минимум 7 раз получал разрешение через систему "Шлях", а представление для его выезда делали по меньшей мере 5 различных организаций.

В прошлом году Бербека посетил побережье Адриатического моря в Хорватии.

Об отдыхе сообщила его жена Ирина в Instagram, которая опубликовала фотографии и видео с детьми возле пятизвездочного отеля Le Meridien Lav Split, что стоит от 15000 грн в сутки. Отмечается, что Бербека выезжал из Украины 11 августа и возвращался 25 августа одним автомобилем вместе с ними.

Сам депутат уверяет, что просто подвозил свою семью. Позже он сообщил, что результатом его поездки стала передача терминалов Starlink и квадрокоптера с тепловизором 72-й бригаде ВСУ, подчеркнув, что он возит не чужую благотворительную помощь, а покупает все за собственные деньги и передает бойцам.

Анатолий Дейнека

"Слуга народа" и депутат Львовского облсовета в прошлом году выезжал за границу 8 раз. Большинство из этих поездок были однодневными и, судя по соцсетям Дейнеки, действительно рабочими. Впрочем дважды депутат выезжал за границу на неделю вместе со своей женой: в августе и декабре 2022 года. В августовское путешествие Дейнеки взяли с собой и 16-летнюю дочь Светлану.

Впервые Дейнеки вместе выехали из Украины 7 августа, а уже 9 августа 16-летняя дочь депутата опубликовала сообщение из Хорватии в Instagram.

Журналисты спросили Дейнеку, был ли он в августе 2022 года в Хорватии, но депутат не смог дать ответ на этот вопрос.

Он заявил, что и в августе, и в декабре ездил с женой в Инсбрук (Австрия), где она проходила медицинское обследование и параллельно завез в Польшу документы на получение гуманитарной помощи.

На уточняющие вопросы относительно августовского отдыха, депутат не отреагировал, а через некоторое время после этого разговора его дочь удалила все фотографии из Хорватии.

Юрий Ломага

Еще одним депутатом Львовского горсовета, который воспользовался "Шляхом" для отдыха, был 47-летний Юрий Ломага из "Европейской солидарности".

1 октября прошлого года он пересек границу вместе с детьми, причем он ехал в одной машине, а дети — в другой.Назад границу Ломага пересек пешком 11 октября, а дети приехали на автомобиле на следующий день. На прямой вопрос выезжал ли он на отдых в начале октября, Юрий Ломага ответил, что не помнит.

Однако,судя по Instagram его дочери, в этот период она с семьей отдыхала вблизи Дубаи — в пятизвездочном отеле Ajman Saray, где неделя в двухкомнатном номере без завтраков стоит от 19000 долларов. Сейчас доступ к странице дочери закрыт.

Через несколько дней после первого разговора с журналистами Ломага ответил, что проходил в Дубае "несколькодневное лечение".

Северин Хобзей

Депутат Львовского областного совета от "Голоса" 34-летний Северин Хобзей всего 8 раз выезжал за границу с помощью системы "Шлях". Одна зарубежная поездка Хобзея показалась подозрительной, ведь длилась почти две недели и касалась его семьи.

30 июня Северин Хобзей выехал с женой Кристиной и двумя дочерьми на одной машине, а вернулась семья в Украину 11 июля.

Когда его спросили, где он был и чем занимался в течение этого времени, Хобзей сначала заявил, что не помнит, а потом он перезвонил и рассказал, что ездил в июне-июле в Рим, а по дороге оставил семью в Варшаве у своего друга.

Захар Миляник

Депутат Львовского облсовета от "Голоса" 34-летний Захар Миляник — один из тех, кто тоже активно пользовался системой "Шлях". В 3-х зарубежных поездках Миляник выезжал на одной машине со своей женой и 4-летним сыном на достаточно длительные сроки.

Так, в июне-июле 2022 года семья провела заграницей три недели, затем в августе — еще две недели. На Рождество и Новый год семья тоже не была дома — выехали 23 декабря, а вернулись уже 5 января.

Депутат согласился предоставить информацию, с кем именно он встречался и какую помощь привез из этих трех поездок, но за неделю никакой информации так и не прислал.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп Тищенко махнул в Таиланд во время войны.