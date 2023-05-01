Укр

Пограничники убили медведицу? На Закарпатье вспыхнул громкий скандал

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пограничники убили медведицу? На Закарпатье вспыхнул громкий скандал Новость обновлена 01 мая 2023, 21:04

В ГПСУ уже дали свою версию произошедшего

Закарпатские пограничники попали в скандал после того, как в сеть попало фото убитой медведицы в Ужанском национальном природном парке.

Об этом сообщила пресс-служба природного парка в Facebook, а также выложила соответствующий снимок, на котором видны люди в военной форме.

Там отметили, что 16 апреля возле села Домашин жители зафиксировали появление маленького медвежонка, которого ради спасения было передано в один из европейских центров реабилитации. Кроме того, жители также сообщили, что видели медведицу с еще одним медвежонком.

Однако в понедельник, 1 мая, в парке проинформировали, что скорее всего медведица была убита.

"В результате проведенной работы получена информация, которая дает основания считать, что медведица была уничтожена в результате незаконной охоты, организованной и осуществленной должностными лицами ГПС Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того там отметили, что получили информацию о возможной причастности должностных лиц пограничной службы к незаконной охоте на землях заповедника на постоянном основании.

Судьбу второго медвежонка пытаются установить.

В ГПСУ после этого информацию опровергли и сообщили, что пограничный отряд нашел в лесу труп самца медведя, который умер по естественным причинам.

К расследованию инцидента уже привлекли Нацполицию.

Как сообщалось ранее, главу Одесского областного военкомата уличили во ввозе премиального автомобиля под видом гуманитарной помощи. Кроме того, в СМИ узнали, что его семья владеет особняком в Испании за 4 миллиона евро.

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#Закарпатская область #ГПСУ #Медведь