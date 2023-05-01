На время лишили "кормушки": одиозного одесского военкома отстранили от выполнения обязанностей

Отстранение носит временный характер – на время проведения проверки

Венного комиссара Одесской области Евгения Борисова, который "прославился" тем, что пользуется премиальным автомобилем, который он якобы ввез под видом гуманитарной помощи и наличием дорогущей элитной недвижимости в Испании, отстранили от выполнения обязанностей.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Одного из руководителей Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей на время проверки", — пишет издание.

Справедливости ради нужно отметить, что на странице ОК "Юг" имя человека, которого отстранили от выполнения обязанностей военкома, не называется – вероятно, у издания есть какие-то дополнительные источники информации.

"Вооруженные силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных. Со своей стороны, командованием уже назначены служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, чиновник отстранен на это время от исполнения служебных обязанностей", — сказано в сообщении военных.

Напомним, что на днях одесский военком Евгений Борисов, работающий в Малиновском военкомате в центре коррупционного скандала. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обвинил военкома в том, что тот тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные автомобили. В частности, Борисов, по словам экс-депутата, для своей матери-пенсионерки приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро. Также военком на свою жену приобрел там офис стоимостью до 2 млн. евро.

Также в Сети появилось видео "той самой" виллы, которое не может не поражать своей роскошью неискушенных пользователей.

В комментариях под сообщением ОК "Юг" украинцы высказывают удивление, почему в военкоматах работают мужчины – разве "перекладывать бумажки" у женщин получится хуже? Также "интересуются" таким фактом: а когда военком брал взятки по-черному, неужели этого не замечали его замы, коллеги и начальники? И почему бы сейчас по горячим следам не начать раскручивать всю цепочку коррупционеров – наверняка наберется не менее сотни причастных к этому постыдному явлению людей. Или же все закончится тем, что Анна Маляр заявит: дескать, не срывайте нам мобилизацию!

Ответа на эти вопросы нет: возможно, именно этим было продиктовано недавнее отчаянное решение президента Зеленского отправить на фронт "тыловых" военкомов, заменив их раненными участниками боевых действий.