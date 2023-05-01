На певний час позбавили "годівниці": одіозного одеського військкома усунули від виконання обов’язків

Усунення має тимчасовий характер – на час проведення перевірки

Відомого комісара Одеської області Євгена Борисова, який "прославився" тим, що користується преміальним автомобілем, який він нібито ввіз під виглядом гуманітарної допомоги та наявністю дорогої елітної нерухомості в Іспанії, усунули від виконання обов’язків.

Про це повідомляє видання "Думська" із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Одного з керівників Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова усунули від виконання обов’язків на час перевірки", — пише видання.

Задля справедливості слід зазначити, що на сторінці ОК "Південь" ім’я людини, яку усунули від виконання обов’язків військкома, не називається – ймовірно, видання має якісь додаткові джерела інформації.

"Збройні сили України беззастережно сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних. Зі свого боку, командуванням вже призначено службову та профільну перевірки за напрямами відповідних структур, чиновник усунений на цей час від виконання службових обов’язків", — сказано у повідомленні військових.

Нагадаємо, що днями одеський військком Євген Борисов, який працює у Малиновському військкоматі, опинився в центрі корупційного скандалу. Екс-депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі звинуватив військкома у тому, що той витрачає мільйони євро на нерухомість у Європі та елітні автомобілі. Зокрема, Борисов, за словами екс-депутата, для своєї матері-пенсіонерки придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн. 950 тис. євро. Також військком на свою дружину придбав там офіс вартістю до 2 млн. євро.

Також в Мережі з’явилося відео тієї самої вілли, яка не може не вражати своєю розкішшю недосвідчених користувачів.

У коментарях під повідомленням ОК "Південь" українці висловлюють подив, чому у військкоматах працюють чоловіки – хіба "перекладати папірці" у жінок вийде гірше? Також "цікавляться" таким фактом: а коли військком брав хабарі по-чорному, невже цього не помічали його заступники, колеги та начальники? І чому б зараз гарячими слідами не почати розкручувати весь ланцюжок корупціонерів – напевно набереться не менше сотні причетних до цього ганебного явища людей. Чи все закінчиться тим, що Ганна Маляр заявить: мовляв, не зривайте нам мобілізацію!

Відповідей на ці питання немає: можливо, саме цим було продиктовано недавнє відчайдушне рішення президента Зеленського відправити на фронт "тилових" військкомів, замінивши їх пораненими учасниками бойових дій.