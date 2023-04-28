Військкомів із тилу відправлять на фронт, їх замінять воїни, які отримали поранення — розпорядження Зеленського

Військкоми, які вже засиділись на своїх місцях, поїдуть на фронт як бійці

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти військкомів із ТЦК на фронт. Водночас їхні місця займатимуть українські військові.

Про це сьогодні, 28 квітня, під час пресконференції повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Є одна з простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію головному Валерію Залужному — переважна більшість військкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій — Ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту", — сказав він.

За його словами, змінювати військкомів на їхніх робочих місцях будуть українські захисники, які отримали поранення, які знають, у тому числі як потрібно правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у злитих у мережу даних Пентагону була інформація про плани України оголосити "повну мобілізацію" через важку ситуацію на фронті. Така заява наробила багато галасу серед громадян. Адвокати Марина Бекало та Тарас Никифорчук пояснили, що це означає і чи можливо таке у принципі.