"Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів". Документалка про спецпідрозділ іноземців, які воюють за Україну

Історії добровольців, які стали до лав ЗСУ, щоб відстоювати незалежність нашої держави

"Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів" — це документальний фільм про іноземців, які воюють за Україну проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. Стрічку створила команда online.ua за сприяння ГУР Міноборони України.

Вже в березні 2022 року Інтернаціональний легіон розпочав виконувати бойові завдання. Лави легіону продовжують поповнюватись добровольцями з понад 50 країн світу, а Україна з глибокою вдячністю приймає допомогу від іноземних захисників.

"Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів" розповідає історії сміливих добровольців, які стали до лав ЗСУ, щоб відстоювати незалежність нашої держави.

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Гаррі родом з Шотландії, він знав про війну Росії проти України ще з 2014 року та долучився до легіону на початку березня 2022 року. Про росіян говорить дуже однозначно:

Боєць легіону Гаррі з Шотландії

— З того часу, як я приїхав сюди, я зрозумів, що їм [росіянам] не має різниці, по кому гатити. Для них не є важливим, що в містах є цивільне населення, вони просто відкривають вогонь. Для них [росіян] людські смерті не мають жодного значення. Ми ж робимо усе можливе, щоб врятувати людей та допомогти їм.

Боєць легіону Ерік вважає, що основна проблема росіян — у їхньому его. Адже вони ніяк не зможуть змиритися зі своєю поразкою в Україні:

Боєць легіону Ерік

— Очевидно, вони не воюють з військами НАТО. Їхнє еґо могло б прийняти поразку від НАТО, проте не зможе прийняти поразку від України.

Пену трохи за 20 років, він із Греції. Спочатку чоловік хотів волонтерити, але коли побачив на власні очі, що насправді відбувається в Україні, взяв до рук зброю та долучився до легіону. Пен закликає не нехтувати бідою інших людей та завжди шукати можливості допомагати:

Боєць легіону Пен з Греції

— Війна не завжди відбуватиметься десь далеко, на іншому кінці світу. Це може статися з вашою країною, з вашим містом, з вашими людьми. І коли таке трапляється, у вас може не бути можливості попіклуватися про себе. Тому ви, найімовірніше, будете просити про допомогу в інших і чекати, що вам допоможуть. Тож, якщо ви можете — допомагайте іншим.

Макс покинув своє навчання у рідній Бразилії, щоб долучитися до боротьби за свободу України та всього вільного світу:

Боєць легіону Макс з Бразилії

— Зважаючи на те, що я тут побачив — це воєнні злочини й геноцид. Тому що вони бомблять цивільні об’єкти, де немає військових. Жодного сумніву, що Володимир Путін має понести за це відповідальність.

Раніше Міхал служив у Збройних силах Польщі. Боєць планує після перемоги України повернутися назад:

— Чим більше зброї буде надано Україні, тим швидше закінчиться війна. Подивіться, які проблеми люди мають в Україні, наскільки сильно постраждала промисловість у порівнянні з європейськими країнами. Підтримка України — це всього лише платити на 10% більше за молоко або хліб. Це — нічого.

Бійці легіону переконані, що світ має продовжити підтримувати Україну, адже це питання демократії та свободи для усього світу, а не лише для однієї країни.

Автори фільму висловлюють особливу подяку ГУР МО України.

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