"Интернациональный легион. Воля без границ". Документалка о спецподразделении иностранцев, воюющих за Украину

Истории добровольцев, которые стали в ряды ВСУ, чтобы отстаивать независимость нашего государства

"Интернациональный легион. Воля без границ" — это документальный фильм об иностранцах, воюющих за Украину против России с начала полномасштабного вторжения. Ленту создала команда online.ua при содействии ГУР Минобороны Украины.

Уже в марте 2022 года Интернациональный легион приступил к выполнению боевых задач. Ряды легиона продолжают пополняться добровольцами из более чем 50 стран мира, а Украина с благодарностью принимает помощь от иностранных защитников.

"Интернациональный легион. Воля без границ" рассказывает истории смелых добровольцев, вставших в ряды ВСУ, чтобы отстаивать независимость нашего государства.

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Гарри родом из Шотландии, он знал о войне России против Украины еще с 2014 года и присоединился к легиону в начале марта 2022 года. О россиянах говорит очень однозначно:

Боец легиона Гарри из Шотландии

— С тех пор как я приехал сюда, я понял, что им [россиянам] нет разницы, по кому бить. Для них не важно, что в городах есть гражданское население, они просто открывают огонь. Для них [россиян] человеческие смерти не имеют никакого значения. Мы делаем все возможное, чтобы спасти людей и помочь им.

Боец легиона Эрик считает, что основная проблема россиян — в их эго. Они ведь никак не смогут смириться со своим поражением в Украине:

Боец легиона Эрик

— Очевидно, что они не воюют с войсками НАТО. Их эго могло бы принять поражение от НАТО, однако не сможет принять поражение от Украины.

Пену чуть за 20, он из Греции. Сначала мужчина хотел волонтерить, но когда увидел своими глазами, что на самом деле происходит в Украине, взял в руки оружие и присоединился к легиону. Пен призывает не пренебрегать бедой других людей и всегда искать возможности помогать:

Боец легиона Пен из Греции

— Война не всегда будет идти где-то далеко, на другом конце света. Это может произойти с вашей страной, с вашим городом, с вашими людьми. И когда такое случается, у вас может не быть возможности позаботиться о себе. Поэтому вы, скорее всего, будете просить о помощи у других и ждать, что вам помогут. Значит, если вы можете — помогайте другим.

Макс оставил учебу в родной Бразилии, чтобы присоединиться к борьбе за свободу Украины и всего свободного мира:

Боец легиона Макс из Бразилии

— То, что я здесь увидел, это военные преступления и геноцид. Потому что они бомбят гражданские объекты, где нет военных. Никаких сомнений, что Владимир Путин должен понести за это ответственность.

Раньше Михал служил в Вооруженных силах Польши. Боец планирует после победы Украины вернуться назад:

— Чем больше оружия будет предоставлено Украине, тем быстрее закончится война. Посмотрите, какие проблемы люди испытывают в Украине, насколько сильно пострадала промышленность по сравнению с европейскими странами. Поддержка Украины — это всего лишь платить на 10% больше за молоко или хлеб. Это — ничто.

Бойцы легиона убеждены, что мир должен продолжить поддержку Украины, ведь это вопрос демократии и свободы для всего мира, а не только для одной страны.

Авторы фильма выражают особую благодарность ГУР МО Украины.