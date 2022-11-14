Бойцы Интернационального легиона: кто они и почему воюют?

Иностранцы, оставившие свою спокойную жизнь ради помощи украинцам

В связи с полномасштабным вторжением российской федерации в Украину был создан Интернациональный легион, в составе которого служат добровольцы из 55 стран всех континентов. Точное количество бойцов не называют, ведь информация конфиденциальна. Часть легиона, входящего в Вооруженные силы Украины, сегодня воюет за наше государство в самых горячих точках. В частности, они участвовали в освобождении Киевской области. Истории иностранцев, решивших вместе с украинцами бороться против путинской орды, действительно впечатляют. Сегодня "Телеграф" предлагает познакомиться с легионом поближе и узнать, что заставило участников воевать на стороне Украины и в чем их ценность для манипуляций россии.

Представители каких стран предстали бок о бок с украинцами?

Как известно, 6 марта Министерство обороны Украины вместе с IT-волонтерами создали сайт для принятия заявок на поступление в Международную регистрацию для территориальной обороны. С тех пор заявки желающих вступить в ряды ВСУ поступают со всего мира. Спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказал, что больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы, а затем представители разных стран. В частности, достаточно большое количество стран Балтии и северных стран. В общей сложности легион насчитывает представителей более полусотни стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия.

Что побудило их стать частью этих событий и в чем роль легиона?

Увидев новости об ужасах войны в Украине, они приняли решение ехать и бороться с агрессией россии. Все они горят желанием победить путина. По словам замминистра обороны Анны Маляр, предлагают свою помощь и люди без боевого опыта. Они занимаются коммуникационной сферой и аналитическими трудами. Легионеры показывают, какие стандарты военных коммуникаций есть, например, на Западе. Часть желающих проходят обучение непосредственно в Украине. Некоторые участники являются профессиональными бойцами с опытом, поэтому они выполняют военные задачи высокого уровня в самых горячих точках. Юридически легион является частью ВСУ, поэтому он финансируется из оборонного бюджета.

"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, не входящее в стандартный военный пакет, что издается ВСУ, и нужно на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", — проинформировал представитель Интернационального легиона Дамьен Магру.

Некоторые бойцы ничего не получают и тратят собственные средства?

Канадский стрелок Уолли воевал с террористами в Ираке, Сирии и Афганистане, а в начале полномасштабного вторжения россии начал защищать Украину. Мужчину называют лучшим снайпером мира, хотя сам он хвастаться не любит.

"Я приехал в Украину с опытом и желанием, оружие для меня было второстепенным. Снаряжение я все же получил со временем, но в начале не было предусмотрено никаких инструкций для иностранцев. Я не приехал сюда ради денег, пока я не оформлен в украинской армии и ничего не получаю. Я не имею никаких доходов кроме тех, что идут от IT-инвестиции, которые я делал в прошлом. Эта история не о деньгах, а об идее и смелости. И я считаю, что украинцы - самые смелые солдаты в мире." – рассказывает снайпер в своем интервью, где развенчивает популярные мифы о себе.

"Или смерть, или победа Украины", — что еще иностранцы говорят о своем деле

Журналисты ютуб-канала "Бомбардир" побеседовали с гражданами других стран, воюющих на нашей стороне и узнавших интересные детали. Среди иностранцев, участвующих в защите нашего государства, есть также японец. Он прячет свое лицо, но уже понемногу учит украинский язык. В интернете мужчина увидел истории страдающих женщин и детей: их насилуют и убивают россияне. После этого он решил приехать и положить этому конец.

Еще одним участником боевых действий, разделяющим наши ценности, является американец. У него был боевой опыт, и когда увидел обращение президента Украины о просьбе помочь, уверенно решил ехать.

"Я здесь уже 7 месяцев, потому или победа, или моя смерть. Моя задача защитить свободу этого государства. Даже если россияне отбросят меня в Карпаты, я готов отстреливаться до последнего угла Украины. Но я верю, что этого не будет, потому что мы победим. Мы уже побеждаем", — комментирует военный.

Почему иностранные пленники важны для кремля?

Интернациональный легион являлся частью успешного контрнаступления. Иностранцы приняли участие в деоккупации Киевской и Харьковской области. Российские пропагандисты от бессилия кричали, что в Изюм и Купянск вошли войска НАТО. Однако это были Вооруженные силы Украины: украинцы и добровольцы без украинского паспорта.

Оккупанты используют факт присутствия иностранцев в ВСУ для проведения информационно-психологических операций еще с 2014 года. В частности, манипуляции используют когда кто-то из иностранцев попадает в плен. Так, 9 июня так называемый "верховный суд днр" "приговорил" к смертной казни двух граждан Великобритании — Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Они служили в составе 36-й бригады морской пехоты, подписав контракты с Вооруженными Силами Украины и попали в плен в Мариуполе. Их назвали "наемниками", которые собирались захватить власть и "свергнуть конституционный строй днр". Тогда оккупанты сообщили, что иностранцы могут просить о помиловании и подать "апелляцию". 21 сентября Эслина и Пиннера вместе с другими иностранцами все же удалось освободить из российского плена во время одного из обменов.

С помощью таких махинаций над легионерами ВСУ, россия пытается давить на правительства США и Великобритании в случае возможных переговоров. Впрочем, это не останавливает бойцов присоединяться к рядам ВСУ. Они считают, что это война не только Украины, но и всего мира. То есть агрессия россии должна быть и будет остановлена.