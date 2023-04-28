Военкомов из тыла отправят на фронт, их заменят воины, получившие ранения - распоряжение Зеленского

"Засидевшиеся" на своих местах военкомы поедут на фронт в качестве бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военкомов из ТЦК на фронт. В то же время их места будут занимать украинские военные.

Об этом сегодня, 28 апреля, во время пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций – Ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта", — сказал он.

По его словам, сменять военкомов на их рабочих местах будут украинские защитники, получившие ранения, которые знают, в том числе, как нужно правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в слитых в сеть данных Пентагона была информация о том, что в Украине планируют объявить "полную мобилизацию" в связи с тяжелой ситуацией на фронте. Такое заявление наделало много шума среди граждан. Адвокаты Марина Бекало и Тарас Никифорчук объяснили, что это означает и возможно ли такое в принципе.