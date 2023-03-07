Капитан ВСУ и соучредитель партии "Демократический Топор" Виктор Трегубов рассказал, почему преждевременная весть с фронта может сломать жизнь человеку

Из отдельных комментариев к предыдущему сообщению вновь создается впечатление, что для людей война – это мексиканский сериал.

Сидит такая Лизавета Владленова у себя дома, пропускает все события через свою нежную центнеровую душу, и пишет в ФБ с цветочком на аватарке на все свои четыре подписчика:

- О погибший Герой Бронислав Перескупченко! Пусть летит душа твоя легкокрылая в теплые края, пусть небо святое накажет безжалостных убийц! Пролил на землю свою кровь, чтобы показать к Украине любовь…

И фото, где истерзано тело и мозги наружу.

Лисовета Владленовна у нас скальд.

Ты такой — эй, эй, военные на проводе, не надо так, пока родные отмашку не дадут. Да и не факт, что это Бронислав Перескупченко, подождите пару суток, потому что маму Бронислава из-за вашего шокирующего экспресса уже санитары откачивают. Вы думаете, ему это понравилось бы?

Тебе от скальда Владленовны:

- Так что забыть Подвиг Героя? Молчать о Великой Победе? Маму, конечно, жалко, но пусть весь мир знает…

А ты читаешь: срала я на маму, да и самого погибшего, я посмотрела интересное кино и хочу писать патриотический фанфикшен. Вы, ребята, мне нужны только как персонажи.

Когда-нибудь это кончится.

Когда-нибудь какую-нибудь маму не откачают. И сестра героя – а то и сам герой, если окажется, что Владленовне в телеграмме наврали и то был не он – встретит Владленовну и сломает ей челюсть в трех местах. И будет она всем рассказывать, что "вахлифий флодій фдійфнив ффірячий напад".

Когда-нибудь.

Но еще не сейчас.

Источник: пост Трегубова в Facebook