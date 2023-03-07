Прошел Дебальцево и имеет ордена: известный украинский воин оказался предателем - СМИ

Экс-командир очаковских "морских котиков" прошел бои за Славянск, Краматорск, Лисичанск и Дебальцево

Задержанным СБУ агентом ФСБ, который собирал данные для захвата россиянами Очакова, неожиданно оказался украинский воин-орденоносец и бывший командующий 73-м морским центром спецопераций.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники среди правоохранителей. Хотя СБУ в своем официальном сообщении не указывала имя предателя, "Бабель" пишет, что фигурант — это Эдуард Шевченко.

Кто такой Эдуард Шевченко

Эдуард Шевченко родился 19 апреля 1977 г. на Камчатке, в рф в семье военного. Срочную военную службу проходил во Владивостоке. В 2000 году окончил обучение в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе и в звании лейтенанта начал службу в морской пехоте Украины.

В 2014 году занимал должность командира отряда 73-го морского центра специальных операций и с начала июня 2014 г. находился в зоне боевых действий на востоке Украины. В марте 2016 г. Эдуард Шевченко был назначен на должность начальника 73-го морского центра специальных операций.

Экс-командир очаковских "морских котиков" прошел бои за Славянск, Краматорск, Лисичанск и Дебальцево. Шевченко является рыцарем орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней, полный кавалер ордена "За мужество".

Эдуард Шевченко

В 2017 году комиссия признала его ограниченно пригодным к военной службе из-за постравматического синдрома. Военный подал в суд, выиграл его и впоследствии восстановился на службе.

Напомним, что правоохранители установили, что российская военная разведка дала агенту задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали "выбрать должность" в случае, если южный регион будет все же захвачен россиянами. Однако тот отказался сотрудничать с врагом и сообщил о его планах СБУ.

Ранее мы писали, что СБУ в Одессе задержала бывшего боевика банды "Спарта" террористической организации "днр".

Также мы сообщали о том, что агент ФСБ тренировал украинских воинов и искал западное оружие.