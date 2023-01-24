В оккупированном Бердянске взорвалось авто предательницы из ОПЗЖ (фото)

Трое из тех, что находились в машине, госпитализированы

Днем 24 января в Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв. Там взорвался автомобиль с российскими номерами, в котором могла находиться экс-депутат горсовета от ОПЗЖ Валентина Мамай.

Как сообщает оперативный штаб Бердянского исполкома в Telegram, взрыв раздался на улице Руденко, неподалеку от 5-й школы. Там же расположена Бердянская служба защиты животных, руководителем которой является Мамай.

"Взорвалась машина, очень похожая на авто владелицы приюта для животных Валентины Мамай. Именно Валентина Мамай первой контактировала с оккупантами, когда они вошли в город", — говорится в сообщении.

В то же время в другом украинском Telegram-канале пишут, что предательница с первого дня полномасштабного российского вторжения сотрудничала с оккупантами и выдавала им членов семей ветеранов и бойцов АТО/ООС.

По предварительной информации, Мамай и два пассажира авто после взрыва госпитализированы.

Фото - Телеграм

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в декабре в Мелитополе взорвали машину с сотрудниками российских спецслужб.