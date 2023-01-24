В окупованому Бердянську вибухнуло авто зрадниці з ОПЗЖ (фото)
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Трьох із тих, що перебували в машині, госпіталізовано
Вдень 24 січня у місті Бердянськ прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль із російськими номерами, в якому могла перебувати ексдепутатка міської ради від ОПЗЖ Валентина Мамай.
Як повідомляє оперативний штаб Бердянського виконкому в Telegram, вибух пролунав на вулиці Руденка, неподалік 5-ої школи. Там розташована Бердянська служба захисту тварин, керівником якої є Мамай.
"Вибухнула машина, дуже схожа на авто власниці притулку для тварин Валентини Мамай. Саме Валентина Мамай першою контактувала з окупантами, коли вони увійшли до міста", — йдеться у повідомленні.
Водночас в іншому українському Telegram-каналі пишуть, що зрадниця з першого дня повномасштабного російського вторгнення співпрацювала з окупантами та видавала їм членів сімей ветеранів та бійців АТО/ООС.
Зазначається, що за попередньою інформацією, Мамай і двох пасажирів авто після вибуху госпіталізовано.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні в місті Мелітополь підірвали машину з колаборантами. У ній, за попередньою інформацією, були співробітники російських спецслужб.