Пройшов Дебальцеве і має ордени: відомий український воїн виявився зрадником - ЗМІ

Екс-командир очаківських "морських котиків" пройшов бої за Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ та Дебальцеве

Затриманим СБУ агентом ФСБ, який збирав дані для захоплення росіянами Очакова, несподівано виявився українським воїном-орденоносцем і колишнім начальником 73-го морського центру спецоперацій.

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела серед правоохоронців. Хоча СБУ у своєму офіційному повідомленні не вказувала на ім’я зрадника, "Бабель" пише, що фігурант — це Едуард Шевченко.

Хто такий Едуард Шевченко

Едуард Шевченко народився 19 квітня 1977 р. на Камчатці, в росії в сім’ї військового. Строкову військову службу проходив у Владивостоку. 2000 року закінчив навчання у Чорноморському вищому військово-морському училищі ім. Нахімова у Севастополі і у званні лейтенанта розпочав службу у морській піхоті України.

2014 року обіймав посаду командира загону 73-го морського центру спеціальних операцій і з початку червня 2014 р. перебував у зоні бойових дій на сході України. У березні 2016 р. Едуарда Шевченка було призначено на посаду начальника 73-го морського центру спеціальних операцій.

Екскомандир очаківських "морських котиків" пройшов бої за Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ та Дебальцеве. Шевченко є лицарем орденів Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, повний кавалер ордену "За мужність".

Едуард Шевченко

2017 року комісія визнала його обмежено придатним до військової служби через постравматичний синдром. Військовий подав до суду, виграв його і згодом поновився на службі.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили, що російська військова розвідка дала агенту завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі, якщо південний регіон буде все ж таки захоплений росіянами. Однак той відмовився співпрацювати з ворогом і повідомив про його плани СБУ.

Раніше ми писали, що СБУ в Одесі затримала колишнього бойовика банди "Спарта" терористичної організації "днр".

Також ми повідомляли про те, що агент ФСБ тренував українських воїнів і шукав західну зброю.