Прикордонники вбили ведмедицю? На Закарпатті спалахнув гучний скандал

У ДПСУ вже дали свою версію події

Закарпатські прикордонники потрапили до скандалу після того, як до мережі потрапило фото вбитої ведмедиці в Ужанському національному природному парку.

Про це повідомила пресслужба природного парку у Facebook, а також виклала відповідний знімок, на якому видно людей у військовій формі.

Там зазначили, що 16 квітня біля села Домашин жителі зафіксували появу маленького ведмежа, якого задля порятунку було передано до одного з європейських центрів реабілітації. Крім того, жителі також повідомили, що бачили ведмедицю із ще одним ведмежати.

Однак у понеділок, 1 травня, у парку поінформували, що найшвидше ведмедиця була вбита.

"В результаті проведеної роботи отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була знищена внаслідок незаконного полювання, організованого та здійсненого посадовими особами ДПС України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначили, що отримали інформацію про можливу причетність посадових осіб прикордонної служби до незаконного полювання на землях заповідника на постійній підставі.

Долю другого ведмежа намагаються встановити.

У ДПСУ після цього інформацію спростували та повідомили, що прикордонний загін знайшов у лісі труп самця ведмедя, який помер із природних причин.

До розслідування інциденту вже залучили Нацполіцію.

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