Не вручение повестки: полиция объяснила, кого и за что на самом деле задержали военные в Ивано-Франковске (видео)

Полиция Ивано-Франковска объяснила ситуацию и рассказала, кто на самом деле эти люди в военной форме

В воскресенье, 30 апреля, в сети появилось видео якобы момента задержания призывника в городе Ивано-Франковск представителями ТЦК СП, ведь по закону военнообязанных могут силой доставлять в военокматы в некоторых случаях. Также на видео присутствовали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее, а просто наблюдали со стороны.

Однако в понедельник, 1 мая, правоохранители пояснили, что произошло на самом деле. Как сообщает местный портал "Галка", на кадрах не призывник, а люди в военной форме — не представители военкомата.

На кадрах видно, как минимум трое людей в военной форме проводят задержание мужчины в гражданском, а полиция рядом бездействует. Очевидцы предположили, что в очередной раз представители ТЦК СП нарушают закон и силой пытаются увести мужчину в военкомат. Однако в полиции пояснили, что люди в военной форм — это представители военной службы правопорядка (ВСП).

Выяснилось, что правоохранители задержали за нарушение ПДД 34-летнего водителя автомобиля Mazda. У него также были выявлены признаки наркотического опьянения, а при проверке документов выяснилось, что он не только был ранее лишен прав, но и был в розыске за дезертирство.

Для этого на место и были вызваны сотрудники ВСП. А сам факт жесткого задержания правоохранители объяснили тем, что нарушитель сопротивлялся и пришлось применить силу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черкассах представители военкомата подрались с гражданским мужчиной. Руководство ТЦК СП заявило, что мужчина сам спровоцировал драку, однако служебная проверка по факту инцидента уже начата.