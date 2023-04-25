"Я доця военного!": в Запорожье девушка украла флаги Украины (видео)

Девушка решила забрать синий и желтый флаг

В Запорожье девушка сняла с флагштока два флага с государственной символикой на центральном проспекте. Событие произошло ночью, а видео сняла подруга.

Позже его опубликовали в сети, что вызвало волну негодования. Как сообщает издание "Забор", флагшток расположен рядом с памятником Голодомора. Белокурая девушка с сигаретой перебегает дорогу и забирает себе из мемориального флагштока два флага — желтый и синий.

Ее подруга удивлена затеей. Однако хулиганка говорит, что она в конце концов "доця военного". А знамена хочет забрать домой. Их она спрятала от машины за бордюр.

Подозревают, что события разворачивались незадолго до комендантского часа, поскольку улицы достаточно пустые. Соцсети нарушительницы уже установили. В Instagram она подписана, как "Lizzka_lizzka", но страницу свою уже полностью почистила.

Пользователи соцсетей преимущественно возмущены такой затеей девушки. Жалуются на том, что в центре города не было патрулей полиции, которые могли бы предотвратить хулиганство. Но часть комментаторов защищает девушку, мол, ничего плохого она с флагом не делала, только забрала домой.

Напомним, что в Ровенской области неизвестные повредили могилу военного и сломали черенок флага Украины. А сам флаг выбросили прочь.

Тем временем в Николаевской области странный мужчина просил снять флаг Украины с магазина. По его словам, магазин не государственный объект и не заслужил иметь флаг.