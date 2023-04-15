В небе над российским Петербургом взвился украинский флаг: подробности (видео)

В рф уже успели объяснить ситуацию с украинским флагом

В российском Санкт-Петербурге был замечен государственный украинский флаг. Он появился почти в самом центре так называемой "культурной столицы" рф — вблизи здания Таврического дворца.

Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Telegram-канал "Фонтанка", отметив, что сине-желтый флаг вывесили вместе с другими флагами стран, являющихся членами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как известно, накануне, в Петербурге стартовала очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран (МАС) СНГ, однако еще с 2014 года Украина в ней не участвует из-за вторжения россии на ее территории.

Ситуацию уже успела прокомментировать председатель совета федерации рф валентина матвиенко. По ее словам, официального обращения по поводу отказа участвовать в МАС от Украины не поступало, поэтому государственный флаг этой страны до сих пор вывешивается совместно с другими.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине приняли ряд законов по россии, Беларуси и СНГ. В их числе и решения по выходу из большинства соглашений СНГ.