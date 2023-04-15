У небі над російським Петербургом замайорів український прапор: подробиці (відео)

У рф вже встигли пояснити ситуацію з українським стягом

У російському Санкт-Петербурзі помітили державний український прапор. Він з'явився майже у самісінькому центрі так званої "культурної столиці" рф — поблизу будівлі Таврійського палацу.

Про це у суботу, 15 квітня, повідомляє Telegram-канал "Фонтанка", зазначивши, що синьо-жовтий стяг вивісили разом із іншими прапорами країн, які є членами Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як відомо, напередодні, у Петербурзі стартувала чергова сесія Міжпарламентської асамблеї країн (МАК) СНД, однак ще з 2014 року Україна участь у ній не бере через вторгнення росії на її території.

Ситуацію вже встигла прокоментувати голова ради федерації росії валентина матвієнко. За її словами, офіційного звернення щодо відмови брати участь у МАК від України не надходило, тож державний прапор цієї країни дотепер вивішується спільно з іншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні ухвалили низку законів щодо росії, Білорусі та СНД. Серед них і рішення щодо виходу з більшості угод СНД.